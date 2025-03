1860 will sich mit einem Sieg bei Wehen von den Abstiegsplätzen der 3. Liga entfernen. Wird das Spiel auch live im Free TV übertragen?

Der TSV 1860 München ist am 28. Spieltag der 3. Liga auswärts gefordert. Die Löwen sind am Mittwochabend beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast, die Partie in der Brita-Arena wird um 19 Uhr angepfiffen.

Wird das Spiel heute eigentlich auch live im Free-TV übertragen? Manche Partien von 1860 bieten der BR oder ein anderes drittes Programm ja frei empfangbar live an, auch Wehen ist hin und wieder im Free-TV zu sehen. In einer englischen Woche ist das jedoch unüblich, sodass für Wehen gegen 1860 heute gilt: Das Spiel läuft nicht live im Free-TV.

Wer sich die Begegnung anschauen will, muss sich also ein Abonnement bei MagentaSport zulegen. Der Pay-TV-Sender überträgt Wehen vs. 1860 ebenso wie alle anderen Drittligaspiele am heutigen Mittwoch exklusiv. Das Abo bei MagentaSport lohnt sich also, da dort sämtliche Partien der 3. Liga live zu sehen sind.

Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute im Live Stream und live im Free TV? Die Daten zum Spiel

Spiel SV Wehen Wiesbaden vs. 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 28. Spieltag Datum Mittwoch, 12. März 2025 Uhrzeit 19 Uhr Ort Brita-Arena (Wiesbaden) Übertragung im Free-TV? Nein

MagentaSport oder BR? Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute im Live Stream und live im Free TV?

Läuft Wehen Wiesbaden vs. 1860 München heute live im Free TV? Die aktuelle Lage

Wehen Wiesbaden News

Wehen hat wechselhafte Wochen hinter sich: Im Februar standen zwei Siegen gegen Stuttgart II (2:0) und in Sandhausen (1:0) auch zwei Niederlagen in Cottbus (1:2) und zuhause gegen Essen (1:3) gegenüber. In den März starteten die Hessen dann mit einer 0:2-Heimpleite gegen Aue, am vergangenen Wochenende feierte das Team von Trainer Nils Döring aber einen 1:0-Erfolg beim formstarken VfL Osnabrück.

Bei einem weiteren Dreier gegen 1860 würde man den Rückstand auf Relegationsplatz drei auf sechs Punkte verkürzen und dürfte zumindest noch leise vom direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga träumen.

1860 München News

1860 hat sich zuletzt mit zwei Siegen davor bewahrt, ganz tief in den Abstiegsstrudel zu geraten und sich zunächst einmal etwas Luft verschafft. Bei Hannover II gab es ein 3:1 für die Löwen, am Sonntag konnte 1860 dann die Zweitvertretung des BVB mit 1:0 bezwingen.

Mit einem Auswärtssieg in Wiesbaden könnten sich die Münchener so richtig befreien, bei einer Niederlage werden die Abstiegssorgen wieder größer.

Wer zeigt / überträgt Wehen vs. 1860 heute im Live Stream und live im TV? Der direkte Vergleich

13-mal sind Wehen und 1860 bisher aufeinandergetroffen, die Bilanz spricht mit 4:3 Siegen knapp für die Löwen.

Erstmals hatten sich 2007/08 in der 2. Bundesliga die Wege gekreuzt (0:0), seinerzeit standen für 1860 unter anderem noch die Bender-Zwillinge und der heutige U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo auf dem Rasen.

Das bis dato letzte Duell im Hinspiel konnte Anfang Oktober Wehen für sich entscheiden. Die Hessen gewannen in München mit 3:2.

Duelle insgesamt 13 Siege Wehen 3 Siege 1860 4 Unentschieden 6 Bisher letztes Duell 1860 vs. Wehen 2:3 (3. Liga, 5. Oktober 2024)

