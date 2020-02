Luis Figo: "Kylian Mbappe wäre ein großartiger Transfer für Real Madrid"

Zieht es Kylian Mbappe in Zukunft nach Madrid? Wenn es nach Luis Figo geht, würde der Franzose bestens zu den Königlichen passen.

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Luis Figo hat PSG-Angreifer Kylian Mbappe gelobt und sich gleichermaßen für einen Wechsel des Franzosen zu stark gemacht.

"Mbappe ist nicht nur ein junger Spieler, sondern auch einer der besten der Welt und deshalb einer der teuersten. Er spielt bei einem Klub, der keine finanziellen Probleme hat, deswegen weiß ich nicht, ob eine Verpflichtung möglich wäre", sagte Figo gegenüber RMC Sport und schob nach: "Er wäre jedoch ein großartiger Transfer für Real Madrid."

Mbappe-Transfer zu Real? Vertrag bei PSG läuft noch bis 2022

Trotz des jungen Alters von 21 Jahren hält Figo, der einst zwischen 2000 und 2005 bei den Königlichen spielte, große Stücke auf Mbappe: "Das Alter bedeutet gar nichts, wenn du all diese Qualitäten hast. Das Wichtigste wird sein, dass er diesen Sport weiterhin mit Leidenschaft betreibt und sich Tag für Tag verbessern will. Nur so wird er all das erreichen, was er sich vornimmt."

Mbappe, dessen Vertrag in Paris noch bis 2022 läuft, wird regelmäßig mit einem etwaigen Transfer nach Madrid in Verbindung gebracht. Gleichermaßen versucht PSG, den 34-fachen französischen Nationalspieler mit allen Mitteln zu halten. Zuletzt war berichtet worden, dass der Verein bereit sei, das Jahresgehalt des Stürmers auf bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken.