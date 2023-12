"Eine Lüge, wenn ich sage, es ist alles perfekt": Leihspieler des FC Bayern München unzufrieden

Josip Stanisic kommt bei Bayer Leverkusen noch nicht auf die gewünschte Spielzeit. Wäre ein Verbleib beim FC Bayern besser gewesen?

WAS IST PASSIERT? Der vom FC Bayern München an Bayer Leverkusen ausgeliehene Josip Stanisic ist nicht mit seiner Spielzeit beim Tabellenführer der Bundesliga zufrieden.

WAS WURDE GESAGT? "Es könnte besser laufen für mich persönlich", wird der vielseitige Verteidiger vom Sportbuzzer nach dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal zitiert. Stanisic, der beim 3:1-Sieg gegen den SC Paderborn 90 Minuten auf dem Platz stand, ergänzte:"Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist alles perfekt. Aber es hilft nichts, schlechte Stimmung in die Mannschaft zu bringen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Insgesamt kommt Stanisic für Leverkusen auf zwölf Einsätze, wobei er siebenmal in der Startelf stand. In München wäre er womöglich auf sogar noch mehr Spielzeit gekommen, da der Abgang von Benjamin Pavard im Sommer nicht kompensiert werden konnte. Auch FCB-Coach Thomas Tuchel hatte bezüglich des Leihgeschäfts schon von einem Fehler gesprochen.

"Natürlich gibt es Tage, wo ich besser drauf bin und andere, wo es schlechter ist. Aber das liegt an meinem Naturell, immer spielen zu wollen. Es ist, wie es ist. Ich bin später dazugekommen, dann war ich krank, und Odi macht es überragend", sagte Stanisic.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Ein Abbruch der Leihe steht dem Vernehmen nach aber nicht im Raum. Leverkusen muss Anfang des nächsten Jahres aufgrund des Afrika-Cups sehr wahrscheinlich auf seine beiden Stamm-Innenverteidiger Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Edmond Tapsoba (Burkina Faso) verzichten.

Dann dürfte Stanisic im 3-4-3-System von Bayer-Trainer Xabi Alonso in der Verteidigung gesetzt sein.