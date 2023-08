Lucas Paquetá: Mögliche Verstöße gegen Wett-Regularien lassen wohl Wechsel zu Manchester City platzen

Paquetá soll vor einem Wechsel zum CL-Sieger gestanden haben. Platzte der Transfer nun wegen Verfehlungen des Brasilianers?

WAS IST PASSIERT? West Hams Mittelfeldspieler Lucas Paquetá stand vor dem Bekanntwerden möglicher Verstöße gegen die Wett-Regularien der FA offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Daily Mail berichtet, sollen die Hammers sich mit City bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für den Brasilianer geeinigt haben.

Nun kommt der Wechsel aber wegen der Anschuldigungen gegen Paquetá wohl nicht zustande. Die FA hat wegen verdächtiger Wettvorgänge rund um eine Gelbe Karte für den 25-Jährigen im März gegen Aston Villa Ermittlungen aufgenommen. Paquetá sollte dazu eigentlich am Montag vernommen werden, West Ham hat aber eine Aufschiebung der Vernehmung erwirkt.

Konkret geht es darum, dass aus Paquetás Heimat in der Nähe von Rio de Janeiro eine verdächtig hohe Anzahl an Wetten auf eine Gelbe Karte gegen ihn in besagter Partie gegen Aston Villa einging.

WIE GEHT ES WEITER? Trotz Bekanntwerden der verdächtigen Wettvorgänge stand Paquetá bei West Hams 3:1-Sieg gegen Chelsea am Sonntag in der Startelf und erzielte per Elfmeter das Tor zum Endstand. Trainer David Moyes betonte hinterher, dass ein Einsatz seines Spielmachers zu keiner Zeit infrage stand: "Er ist ein solider und starker Charakter. Es gibt kein Problem", so Moyes.

Aus dem Kader von Brasiliens Nationalmannschaft für die Länderspiele im September war Paquetá allerdings gestrichen worden.