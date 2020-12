Lok Moskau vs. RB Salzburg: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Champions League heute live

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt Lok Moskau RB Salzburg. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Am fünften Spieltag der UEFA empfängt in Gruppe A den österreichischen Meister RB Salzburg . Anpfiff ist um 18.55 Uhr in der RZD-Arena.

Für den Gastgeber aus Moskau ist zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase noch einiges möglich. So wäre das Team von Marko Nikolic mit einem Sieg bereits mindestens in der Zwischenrunde der und würde gleichzeitig die Chance auf den zweiten Tabellenplatz in Gruppe A wahren.

Auch für die Salzburger ist trotz gerade einmal einem Punkt aus vier Spielen rein rechnerisch noch die Teilnahme am Achtelfinale möglich. Dabei sind die Mozartstädter jedoch auf Schützenhilfe des FC Bayern angewiesen.

Champions League am Dienstag: Goal verrät Euch, wie Ihr Lok Moskau vs. RB Salzburg heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Champions League - Lok Moskau vs. RB Salzburg heute live: Das Spiel im Überblick

Champions League: Lok Moskau vs. RB Salzburg heute live im TV verfolgen - geht das?

Die Lage der Übertragungsrechte ist in der Champions League nicht ganz einfach, denn sowohl Sky als auch DAZN zeigen die Spiele der Königsklasse. DAZN hat dabei mit 14 von 16 Einzelspielen pro Spieltag die Nase vorn, Sky zeigt hingegen alle Spiele in der Konferenz .

Lok Moskau vs. RB Salzburg: Wer zeigt das Spiel heute live im TV?

Wenn Ihr das Duell zwischen Lok Moskau und RB Salzburg heute live und in voller Länge im TV verfolgen wollt, haben wir zunächst schlechte Neuigkeiten: Der Streaminganbieter DAZN zeigt die Partie heute exklusiv als Einzelspiel.

Beim Pay-TV-Sender Sky seht Ihr die Partie hingegen lediglich in der Konferenz mit dem Parallelspiel gegen . Los geht es dabei um 18.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) .

Lok Moskau vs. RB Salzburg: So seht Ihr die Champions League bei DAZN auf Eurem TV-Gerät

Das Einzelspiel bei DAZN wird derweil nicht im klassischen TV übertragen, doch das bedeutet nicht, dass Ihr die Übertragung nicht auf Eurem TV-Gerät verfolgen könnt. So bietet der Internetsender für jeden handelsüblichen Smart-TV eine passende App . Alle Infos dazu findet Ihr bei DAZN News .

Wenn Ihr die kostenlose Anwendung heruntergeladen habt, braucht Ihr nur noch ein DAZN-Abo und Ihr könnte Lok Moskau vs. RB Salzburg live verfolgen. Wie Ihr Euch bei DAZN registriert und wie Ihr den Service einen Monat lang kostenfrei nutzen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Quelle: imago images / GEPA pictures

Champions League - Lok Moskau vs. RB Salzburg heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM sind die Rollen klar verteilt: Sky zeigt Euch auf seinen beiden Streamingportalen Sky Ticket und Sky Go die Konferenz , während Lok Moskau gegen RB Salzburg bei DAZN im Einzelspiel zu sehen ist.

Lok Moskau vs. RB Salzburg heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der DAZN-Probemonat

Los geht es bei DAZN bereits wenige Minuten vor Anpfiff. Wenn Ihr noch kein Abo beim Ismaninger Streaminganbieter habt, könnt Ihr das Spiel heute dank des Probemonats kostenlos verfolgen . Wie Ihr das Angebot nutzen könnt, erfahrt Ihr unter diesem Link .

Sollte Euch DAZN in der Testphase überzeugt haben, könnt Ihr anschließend zwischen zwei Abo-Varianten wählen: Im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro und habt die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Im Jahresabo zahlt Ihr hingegen einmalig 119,99 Euro - also rund einen Zehner pro Monat .

DAZN überträgt Lok Moskau vs. RB Salzburg heute im LIVE-STREAM: Alle Infos zum Streamingportal

Ihr habt noch Fragen zu DAZN ? Unter folgenden Links findet Ihr alle Antworten:

Quelle: imago images / GEPA pictures

Champions League - Lok Moskau vs. RB Salzburg: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt Lok Moskau vs. RB Salzburg verpasst? Dann könnt Ihr Euch bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie auf Abruf anschauen. Sollte Euch das nicht ausreichen, stellt Euch der Streaminganbieter auf seiner Plattform zudem die gesamte Partie als Re-Live zur Verfügung.

Für beide Services benötigt Ihr ebenfalls ein DAZN-Abo. Solltet Ihr nicht bei DAZN registriert sein und auch nicht den Gratismonat testen wollen, könnt Ihr die Highlights auch mit leichter Verzögerung auf dem YouTube-Kanal von DAZN sehen.

1 декабря – #ЛокоЗальцбург ! ✨



Один из важнейших матчей года, который нельзя пропустить! 🔥



🎫 Билеты для тебя и твоих друзей – только на https://t.co/hL8mbzik7X .



До встречи, красно-зелёные! ❤️💚 #UCL — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 29, 2020

Champions League - Lok Moskau vs. RB Salzburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht aus, um die Partie in Gruppe A via LIVE-STREAM zu verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Stream oder TV immer auf dem Laufenden. Los geht es dabei bereits 20 Minuten vor Spielbeginn mit interessanten Fakten und Statistiken.

Hier geht es zum LIVE-TICKER der Partie Lok Moskau vs. RB Salzburg.

Champions League - Lok Moskau vs. RB Salzburg heute live: Die Aufstellungen

Hier folgen rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Lok Moskau und RB Salzburg.

Champions League: Die Opta-Fakten zu Lok Moskau vs. RB Salzburg

Das bisher einzige Duell zwischen Lokomotive Moskau und RB Salzburg fand am ersten Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison statt, in der Red Bull Arena Salzburg trennten sich beide Teams 2:2.

Salzburg hat noch kein Europapokalspiel gegen ein Team aus Russland gewinnen können (U2 N1), das einzige Auswärtsspiel dieser drei Partien endete im November 2016 bei FK Krasnodar 1:1.

Im Hinspiel am ersten Spieltag dieser Saison (2:2) gab es 20 Schüsse, 15 davon feuerte Salzburg ab. Moskau traf dreimal das Tor der Österreicher, zwei dieser Schüsse waren drin.

Moskau gelang es am vierten Spieltag beim 0:0 bei erst zum achten Mal in 42 Champions-League-Spielen, ohne Gegentor zu bleiben – jetzt könnten die Russen erstmals seit Oktober 2003 wieder zweimal in Folge zu Null spielen.

Seit dem Beginn der letzten Saison fielen in den zehn Gruppenspielen von Salzburg insgesamt 50 Tore (23:27), mehr als bei allen anderen Klubs. Salzburg hat nur zwei dieser Spiele gewonnen (U2 N6).

Moskau hat nur zwei seiner letzten 17 Champions-League-Spiele gewonnen (U3 N12), inzwischen warten die Russen seit neun Spielen auf einen Erfolg (U3 N6).

Salzburg ist das elfte Team der Champions-League-Geschichte, das in seinen ersten vier Spielen einer Saison 14 Tore hinnehmen musste, aus Österreich unterlief dieses “Missgeschick” zuletzt in der Saison 1998/99.

Nur Barcelona (36) hat in der diesjährigen Champions League öfter auf das gegnerische Tor geschossen als die Salzburger (32). Ihre elf Schüsse auf das Tor der Bayern am vierten Spieltag sind die meisten gegen einen Titelverteidiger seit November 2012, als Juventus 13-mal auf den Kasten von Chelsea schoss.

Moskaus Anton Miranchuk hat diese Saison in jedem der zwei Champions-League-Heimspiele getroffen. Der einzige Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Champions League für ein russisches Team getroffen hat, war Artem Dzyuba im November 2015 für Zenit.

Bei seinen drei Champions-League-Starteinsätzen war Salzburgs Mergim Berisha diese Saison an drei Treffern beteiligt (zwei Tore, ein Assist).

