Zweiter Anlauf: Jürgen Klopp will sich wohl einen Star vom BVB schnappen

Beim BVB könnte sich auf den Flügelpositionen in diesem Winter eine Menge tun. Auch Liverpool mischt offenbar mit.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool ist aktuell wieder an BVB-Flügelspieler Donyell Malen interessiert. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Bereits im vergangenen Sommer war der Angreifer als Neuzugang beim Spitzenreiter der Premier League im Gespräch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts gibt es losen Kontakt zwischen den beiden Klubs. Sollte sich der BVB, wie erwartet, Jadon Sancho per Leihe von Manchester United schnappen, hätte Malen einen weiteren Konkurrenten auf der offensiven Flügelposition.

United selbst war immer wieder mit Malen in Verbindung gebracht worden, doch nun sind es dem Bericht zufolge die Reds mit Teammanager Jürgen Klopp, die das Thema Malen-Verkauf in Dortmund ernster werden lassen. Eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro soll angeblich für den 24-Jährigen möglich sein.

Geld, das beim BVB zwar wahrscheinlich nicht für eine feste Verpflichtung von Jadon Sancho reichen würde, aber den Dortmundern dennoch einigen Spielraum auf dem Transfermarkt verschaffen würde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Malen wechselte 2021 für 30 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven nach Dortmund. In dieser Saison bringt es der 24-Jährige auf 23 Pflichtspieleinsätze. Dabei markierte er sechs Tore und steuerte noch zwei Assists bei.

