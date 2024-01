Schnäppchen-Konditionen? Sancho-Rückkehr zum BVB wohl so gut wie fix

Jadon Sancho kehrt offenbar zu Schnäppchen-Konditionen zu Borussia Dortmund zurück.

WAS IST PASSIERT? Einer Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund steht offenbar nichts mehr im Wege: Wie die Bild vermeldet, haben sich der BVB und Manchester United auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt, es seien nur noch kleinste steuerliche Details zu klären.

Der 23-jährige Engländer soll bereits am Freitag ins Trainingslager nach Marbella/Spanien reisen. Das Gesamtpaket beläuft sich dem Bericht zufolge lediglich auf drei Millionen Euro. Sanchos Kontrakt bei United, wo er sich mit Trainer Erik ten Hag überworfen hat, ist noch bis 2026 datiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seinem Durchbruch in Dortmund war Sancho 2021 für 85 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. In der laufenden Saison kam der 32-malige englische Nationalspieler bisher lediglich in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Letztmals am 26. August beim 3:2-Sieg gegen Nottingham Forest.

