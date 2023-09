Klopp offenbar heiß auf Donyell Malen: Bedient sich der Trainer des FC Liverpool beim BVB?

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat seine Fühler nach Dortmund ausgestreckt. Angeblich will er einen BVB-Angreifer zu den Reds locken.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp hat angeblich Interesse an Offensivspieler Donyell Malen von Borussia Dortmund. Das schreibt die Sport Bild und beruft sich dabei auf Berichte aus England.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Reds und Ex-BVB-Coach Klopp sollen Malen bereits vor dessen Wechsel nach Dortmund im Sommer 2021 auf dem Zettel gehabt haben. Seinerzeit entschied sich der Niederländer dafür, von der PSV Eindhoven in die Bundesliga zu wechseln.

Sollte Liverpool ernst machen, müssten die Engländer wohl mindestens 60 Millionen Euro an Ablöse für Malen aufrufen. Schließlich steht der 24-Jährige beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag.

