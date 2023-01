Nächster Liverpool-Star fällt aus: Virgil van Dijk verletzt

Eine weitere schlechte Nachricht für Jürgen Klopp: Virgil van Dijk steht seinem FC Liverpool erst einmal nicht zur Verfügung.

WAS IST PASSIERT? Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat sich bei der 1:3-Niederlage der Reds gegen Brentford eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte den Niederländer zur Pause ausgewechselt, doch diese Vorsichtsmaßnahme hat nach Informationen von GOAL und SPOX nichts gebracht: Van Dijk wird das anstehende FA-Cup-Duell mit den Wolves verpassen und auch sein Mitwirken am 14. Januar in Brighton ist fraglich.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Für Liverpool sind das schlechte Nachrichten, denn die Abwehr zeigte sich zuletzt sehr anfällig. Nach den langen Ausfällen von Diogo Jota und Luis Díaz ist es der nächste personelle Rückschlag für Trainer Jürgen Klopp.

Immerhin können die Reds auf die baldige Rückkehr von Roberto Firmino (Wade) und James Milner (Oberschenkel) hoffen, außerdem könnte Neuzugang Cody Gakpo im FA-Cup sein Debüt feiern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 31-jährige Virgil van Dijk ist weiterhin die zentrale Figur in Liverpools Abwehrreihe. Er stand vor seiner Auswechslung in Brentford in dieser Saison in 17 Premier-League-Partien für die Reds auf dem Platz und verpasste dabei keine Minute.