FC Liverpool - "Schlag ins Gesicht" für Jürgen Klopp: Luis Díaz fällt lange aus

Luis Díaz klebt in dieser Spielzeit weiter das Pech an den Stiefeln. Liverpools Kolumbianer hat sich erneut am Knie verletzt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool muss in den kommenden Monaten auf Flügelstürmer Luis Díaz verzichten. Der Kolumbianer ist am Freitag aus dem Trainingslager des Teams in Dubai abgereist und muss sich nach Informationen von The Athletic einer Operation unterziehen. Angeblich wird er rund drei Monate fehlen.

WAS WURDE GESAGT? "Die Nachricht war ein sauberer Schlag ins Gesicht", sagte Liverpools Teammanager Jürgen Klopp.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mitte der Woche hatte sich der 25-Jährige im Training verletzt. "Es war keine nennenswerte Aktion", erzählte Klopp am Wochenende den Klubmedien: "Es war eigentlich nichts, er hat etwas gespürt. Am nächsten Tag hatte er keine großen Schmerzen, aber wir wollten vorsichtig sein und es uns anschauen."

Das Ergebnis der folgenden Untersuchung: Eine Außenbandverletzung im Knie. Sollte die prognostizierte Ausfallzeit stimmen, wird Díaz voraussichtlich die beiden Spiele im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid verpassen. Erst wenige Tage zuvor war er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er sich im Oktober schon am Knie verletzt hatte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Díaz, der im Januar für 47 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto gekommen war, absolvierte in dieser Saison zwölf Pflichtspiele für die Reds. Dabei gelangen ihm vier Tore und drei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images