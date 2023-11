"Ich werde alles akzeptieren, was du tust": Lionel Messi traf sich mit Pep Guardiola, um zu Manchester City zu wechseln

Bereits 2020 wollte Messi Barcelona verlassen - und am liebsten zu Guardiola wechseln. Nun wurde ein Treffen der beiden enthüllt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wollte im Sommer 2020 offenbar zu Manchester City wechseln, um wieder unter Pep Guardiola zu spielen. Das geht aus dem jüngsten Buch ("God Save Pep") von Guardiola-Biograph Marti Perarnau hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die spanische Zeitung Sport hat eine Passage aus dem Buch veröffentlicht, worin beschrieben wird, dass Messi seinerzeit seinem Kumpel und damaligen City-Stürmer Sergio Agüero eine Nachricht schickte. Darin erklärte er seinem argentinischen Landsmann, dass er Barça wegen der Unstimmigkeiten mit den Vereinsverantwortlichen verlassen wolle.

Agüero gab Messis Nachricht dann laut Perarnau an seine Bosse bei City weiter. "Seid achtsam, zwei Dinge könnten passieren. Leo hat mich gefragt, wie lange Pep noch Vertrag bei City hat", soll Agüero kommuniziert haben.

Guardiola war zu jenem Zeitpunkt indes gerade auf dem Weg vom Champions-League-Final-Turnier in Lissabon, bei dem City überraschend im Viertelfinale an Lyon gescheitert war, nach Barcelona. Als der City-Coach dort ankam, erhielt er eine Nachricht von Messi, der seinerseits mit Barça gerade 2:8 gegen Bayern verloren hatte.

"Hallo Pep, wie geht's dir?", soll Messi seinem früheren Trainer geschrieben haben. Guardiola und der argentinische Superstar hatten bekanntlich von 2008 bis 2012 bei Barça zusammengearbeitet.

Tags darauf besuchte Messi Guardiola dann in dessen Haus. Perarnau zufolge erklärte Messi dabei, warum er Barcelona verlassen wolle, welche Probleme er mit den Klubverantwortlichen habe und betonte, dass er unbedingt zu City wolle. Das Gespräch dauerte wohl mehrere Stunden, unter anderem soll es dabei zu folgendem Dialog gekommen sein:

WAS WURDE GESAGT?

Guardiola: "In Manchester trainieren wir sehr hart."

Messi: "Ich werde hart trainieren, keine Sorge."

Guardiola: "Und ich halte immer noch lange Taktikbesprechungen. Vielleicht langweilst du dich dabei ..."

Messi: "Das halte ich aus. Ich werde alles akzeptieren, was du tust."

Guardiola: "Leo, wir sind beide älter geworden. Vielleicht verstehen wir uns gar nicht mehr."

Messi: "Pep, ich will es einfach machen."

WIE GING ES WEITER? Messi wollte Barcelona im Sommer 2020 bekanntlich verlassen und hoffte darauf, das mittels einer Klausel auch tun zu können. Um einen Rechtsstreit mit seinem Herzensklub zu vermeiden, lenkte er aber schließlich ein und blieb doch noch ein Jahr.

Und 2021 verließ Messi die Katalanen dann nicht in Richtung Manchester, sondern heuerte bei Paris Saint-Germain an. Nach zwei Jahren dort spielt der 36-Jährige mittlerweile seit vergangenem Sommer bei Inter Miami in der MLS.