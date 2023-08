"Hoffentlich erst der Anfang": Lionel Messi warnt die Konkurrenz nach dem ersten Titel mit Inter Miami

Ein Titel ist eingetütet, aber Lionel Messis Erfolgshunger in Miami ist damit noch längst nicht gestillt.

WAS IST PASSIERT? Mit 44 Titeln ist Lionel Messi seit dem Wochenende alleiniger Spitzenreiter der Fußballer mit den meisten Titelgewinnen. Der Argentinier triumphierte mit Inter Miami im Leagues Cup durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Nashville FC und kündigte später an, dies sei hoffentlich nur der Auftakt zu einer Reihe weiterer Erfolge.

WAS WURDE GESAGT? In einem Beitrag auf Instagram schrieb Messi: "Ich bin sehr stolz, dass wir den ersten Titel in der Geschichte unseres Verein gewonnen haben. Die harte Arbeit und die Hingabe aller haben es möglich gemacht. Hoffentlich ist das erst der Anfang."

Klubbesitzer Jorge Mas, der maßgeblichen Anteil an Messis Verpflichtung vor einigen Wochen hatte, schwärmte: "Lionel mit diesem Lächeln zu sehen! Und alle die Jungs, wie sie nun spielen! Das wird der erste von vielen Titeln für diese Mannschaft sein."

DeAndre Yedlin, Messis Vorhänger als Inter-Kapitän, meinte: "Wir gehen jetzt in die Spiele und erwarten, dass wir gewinnen. Das war vorher in den Spielen nicht immer so. Nun haben wir sieben Matches in dieser Konstellation hinter uns und wir entwickeln und praktisch nebenbei. Nun steht wieder ein Halbfinale an und damit die Möglichkeit auf einen weiteren Titel."

WIE GEHT ES WEITER? Messi, Yedlin und ihre Mitspieler treffen am Donnerstag im Halbfinale des U.S. Open Cup auf Cincinnati.

Wegen des Erfolgs im Leagues Cup wurde Messis ursprünglich für den 20. August geplantes MLS-Debüt verschoben. Dieses steigt nun am 27. August gegen die New York Red Bulls. Der Weg zum Titel in der US-Liga ist allerdings weit, denn Miami liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Eastern Conference und die Playoff-Teilnahme ist in weiter Ferne.