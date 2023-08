"Unendlich viel Geld" abgelehnt: Lionel Messi will bei Inter Miami "den Sport verändern"

Messi hat sich Miami angeschlossen, weil er laut Jorge Mas nun die “Chance hat, den Sport zu verändern”, während er anderswo “endloses Geld” ablehnte.

WAS IST PASSIERT? Inter Miamis Mitbesitzer Jorge Mas hat ausführlich zu den Gründen von Lionel Messi für dessen Wechsel in die MLS gesprochen. Den Argentinier, der nach seinem Abschied von PSG auch beim FC Barcelona und in Saudi-Arabien begehrt war, hätte vor allem gereizt, seinen Sport in den USA zu verändern.

WAS WURDE GESAGT? Mas sagte im neuen Podcast Offside with Taylor Twellman: "Ich war jeden Tag im Teamgebäude und hatte die Chance, ausführlich mit Lionel zu sprechen. Ich habe ihn gefragt: 'Was sind deine Ziele? Was sind deine Träume?' Und: 'Was willst du?' Wir kämpfen hier um den besten Spieler der Welt gegen Großmächte des Weltfußballs und gegen unendlich viel Geld, mit dem wir nicht mithalten können. Also musste ich herausfinden, wie Lionel Messi tickt. Was können wir bieten, was andere nicht haben? In diesem Land hatte Lionel Messi die Chance, den Sport zu verändern. Wäre er bei PSG geblieben, hätte er den Sport nicht verändert. Das Gleiche gilt für eine Rückkehr nach Barcelona. Und wenn er nach Saudi-Arabien gegangen wäre, hätte er dort den Sport auch nicht verändert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hat in den Staaten sofort Eindruck hinterlassen, indem er fünf Tore in seinen ersten drei Spielen erzielte. Mas ergänzte: "Lionel Messi ist eine Wettkampfbestie. Was wir für Dinge in nur klitzekleinen Details und Beispielen gesehen haben, die er mit seinen Teamkollegen im Trainingscenter gemacht hat, sind verblüffend. Wir haben hohe Erwartungen. Aber ich persönlich bin von dem, was ich in dieser sehr kurzen Zeit mit ihm erlebt habe, schon jetzt umgehauen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi stärkt seine eigene Marke seit er nach Florida gekommen ist, während seine schiere Anwesenheit im Sunshine State ein neues Publikum ins DRV PNK Stadum lockt - inklusive A-Promis. Inter Miami spielt am Sonntag im Leagues Cup gegen den FC Dallas.