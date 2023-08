Lionel Messis neue Torjubel für Inter Miami: Steckt die Zusammenarbeit der MLS mit Marvel dahinter?

Sind Lionel Messis neue Torjubel Teil einer PR-Strategie? Spekulationen in diese Richtung kursieren bereits.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi bejubelt seine Treffer für Inter Miami auf neue Art und Weise. Fans rund um den Globus rätseln, was dahinter steckt. Manche mutmaßen, der Grund sei eine Zusammenarbeit der Major League Soccer mit dem Comic-Riesen Marvel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einen seiner beiden Treffer gegen Atlanta United (4:0) feierte der siebenmalige Ballon-d’Or-Gewinner Ende Juli, indem er sich zur Seitenlinie drehte und den Arm in Richtung der Zuschauer am Spielfeldrand ausstreckte. Dies war aber keine Geste Richtung Inter-Besitzer David Beckham oder eine Referenz an Darth Vader, wie manche Fans zunächst vermuteten. Vielmehr spielte Messi damit auf den Marvel-Superhelden Thor an, wie seine Frau Antonela Roccuzzo später bei Instagram enthüllte. Messis Söhne Thiago, Ciro und Matheo sind große Thor-Fans.

Beim 3:1-Sieg Miamis gegen Orlando City unter der Woche zelebrierte Messi schließlich mit einer Pose, bei der er beide Arme demonstrativ vor der Brust verschränkte. Eine Hommage an das "Wakanda-Forever"-Zeichen von Marvels Black Panther.

Ob Messis Söhne auch Anhänger von Black Panther sind, ist nicht überliefert. Dafür weiß man aber, dass die MLS, dessen neues Aushängeschild der Torjäger seit seinem Wechsel in die USA ist, seit einiger Zeit eine Kooperation mit Marvel pflegt.

Diese Partnerschaft bestätigte die US-Profiliga vor einigen Wochen. Auch Messis Ausrüster adidas wirkt daran mit. So präsentierte die MLS unter anderem einen von den Avengers inspirierten Spielball, der beim All-Star-Game gegen den FC Arsenal Mitte Juli zum Einsatz kam.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty/Instagram

WAS WURDE GESAGT? Bei der Verkündung der Zusammenarbeit erklärte die MLS: "Die Zusammenarbeit zwischen der Major League Soccer, adidas und Marvel fängt den einzigartigen Geist, die selbstbewusste Einstellung und das vielfältige Umfeld ein, das der Fußballsport verkörpert."

Dass Messis Torjubel Teil der Kooperation und damit Promo für Marvel sind, ist allerdings nicht bestätigt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem spektakulären Transfer von PSG zu Inter Miami hat Messi starke Leistungen abgeliefert und seinen neuen Klub mit fünf Toren und einem Assist in drei Einsätzen in das Achtelfinale des Leagues Cup geführt. Dort trifft der Klub aus Florida in der nacht auf Montag auf den Dallas FC.