Lionel Messi und ein Transfer in die MLS: Zahlen alle Vereine das Gehalt des Stars von PSG?

Die MLS will Lionel Messi unbedingt als Aushängeschild in die Staaten holen. Beim Gehalt könnte es eine kuriose Lösung geben.

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um einen Transfer von Lionel Messi in die MLS erhalten neue Nahrung. Laut eines Berichts der spanischen Sport gab es vor einigen Wochen ein Treffen aller Klubbesitzer der US-Liga. Dabei wurde unter anderem die Idee diskutiert, dass alle MLS-Vereine einen Teil des Gehalts des Stürmers von Paris Saint-Germain übernehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Bisher gab es noch keine Einigung bei den Gesprächen wegen einer Verlängerung. Neben einer Rückkehr zum FC Barcelona und einem Wechsel zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien gilt bei einem Abschied aus Paris ein Transfer zu Inter Miami in die MLS als wahrscheinlichste Option. Allerdings könnte Miami eine Verpflichtung des Superstars aufgrund der Gehaltsobergrenze in den USA nicht stemmen.

MLS-Comissioner Don Garber hatte bereits vor einigen Wochen bei The Athletic angekündigt, dass es kreativer Lösungen bedürfe, um Messi in seine Liga zu locken. "Wir sprechen hier von dem vermutlich begabtesten Spieler in der Geschichte des Sports", so Garber. "Falls wir das durchziehen können, müssen wir über den Tellerrand hinaus schauen."

Das Meeting der Klubchefs vor einiger Wochen könnte Teil dieses "über den Tellerrand hinaus Schauens" gewesen sein. Laut Sport sei es dabei auch darum gegangen, zu welchem Verein Messi überhaupt wechseln solle. Inter Miami sei dabei nicht fix bestätigt worden, vielmehr soll dem 35-Jährigen sogar zugestanden werden, seinen neuen Arbeitgeber selbst auszusuchen.

Ein Engagement Messis in den USA werde sich derart positiv auf die Publicity und die Entwicklung bei den Werten der TV-Rechte auswirken, dass sogar die Konkurrenz von einer Ankunft des Weltfußballers begeistert sei.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or absolvierte für PSG in dieser Saison bis dato 32 Pflichtspiele, in denen er 18 Tore erzielte und 17 Assists lieferte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Eine schnelle Zukunftsentscheidung des Stürmerstars ist nicht zu erwarten. Allerdings schreibt die Sport auch, dass trotz der ligaweiten MLS-Initiative ein Transfer in die Vereinigten Staaten nicht wahrscheinlich sei. So sei es Messis Plan, noch mindestens ein Jahr in Europa zu spielen.