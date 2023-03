"Das wäre unglaublich": Gerard Piqué spricht über mögliche Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona

Die Zukunft von La Pulga ist weiter offen. Eine Comeback in Katalonien wäre ganz nach dem Geschmack eines langjährigen Weggefährten.

WAS IST PASSIERT? Gerard Pique hofft auf eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona. Der ehemalige Innenverteidiger und Mannschaftskamerad des Argentiniers erklärte bei RAC1, dass er durchaus Chancen auf ein erneutes Engagement Messis im Camp Nou sehe.

WAS WURDE GESAGT? Piqué führte aus: "Nur er kennt seine Zukunft. Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft hat er sich seinen großen Traum erfüllt. Diesen Titel brauchte er, um als der Beste in die Geschichte einzugehen. Jetzt sind alle davon überzeugt. Es geht nun für ihn bei seiner Entscheidung nur noch darum, glücklich zu sein. Normal wäre es, wenn er in Europa bliebe."

Bei einem Verbleib Messis in Europa räumt Pique seinem Ex-Klub durchaus gute Karten ein, er sieht vor allem eine emotionale Komponente: "Barça könnte die Lösung sein. Für die Cules (Barcelonas Anhänger, d. Red.) wäre das auf sentimentaler Ebene unglaublich. Die Entscheidung aber liegt bei ihm." Piqué unterstrich, dass es jetzt nicht auf die öffentliche Meinung ankomme, sondern einzig Messis Motivation wichtig sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi spielte von 2002 bis 2021 für den FC Barcelona und gewann mit dem Verein zahlreiche Titel. Unter anderem viermal die Champions League und zehn spanische Meisterschaften. Er verließ den Klub gegen seinen Wunsch, eine geplante Verlängerung seines Vertrags platzte wegen der schwierigen finanziellen Situation des Klubs.

Aktuell läuft Messis Vertrag bei PSG ebenfalls aus. Grundsätzlich möchte Paris verlängern, allerdings gibt es bei den Gesprächen seit geraumer Zeit keine Fortschritte. Dafür werfen anderen Vereine, vor allem MLS-Klub Inter Miami, ihren Hut in den Ring.

Vor einigen Tagen hatte es zudem ein Gespräch zwischen Messis Vater und Berater Jorge sowie Barça-Präsident Joan Laporta gegeben. Anschließend sagte der Klubchef, ein Transfer sei dabei aber nicht das Thema gewesen: "Ja, ich habe Jorge Messi getroffen. Wir sprachen über die WM und ein Spiel, um Leo zu feiern. Er ist jetzt bei PSG und ich möchte nicht darüber reden, ob er zurückkommen könnte oder nicht."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lionel Messi lief in 778 Pflichtspielen für den FC Barcelona auf. Dabei gelangen dem siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinner 672 Tore und 303 Assists. Gerard Piqué spielte mit einer vierjährigen Unterbrechung ebenfalls sehr erfolgreich von 2001 bis 2022 für Barça und beendete dann vorzeitig seine Laufbahn.