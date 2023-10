Lionel Messi statt Erling Haaland! Star von Manchester City glaubt an Argentiniens Superstar als Gewinner des Ballon d'Or

Lionel Messi winkt beim Ballon d'Or der nächste Triumph. Auch City-Star Rodri rechnet mit einem Triumph des Argentiniers.

WAS IST PASSIERT? Rodri von Manchester City erwartett, dass Lionel Messi (Inter Miami) auch in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnt. Rodri selbst gehört auch zu den Kandidaten, rechnet sich aber keine großen Chancen aus. Auch sein Klubkamerad Erling Haaland könne trotz dessen Rekordsaison wohl nicht vor Messi landen, führte Rodri aus.

WAS WURDE GESAGT? Bei COPE sagte der Mittelfeldspieler über den Ballon d'Or: "Ich glaube, ein gewisser Lionel Messi wird ihn sich holen. Haaland ist auch großer Name mit großen Leistungen."

"Es ist ein individueller Award mit einer Menge Marketing", so Rodri weiter. "Ich bin in einer Reihe von Monstern nominiert. Ihnen gegenüber fehlt es mir an Marketing. So wie damals bei Xavi und Iniesta. Ich mache mir Gedanken über die Sachen, die ich beeinflussen kann und das sind die Titel mit meiner Mannschaft."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi, der den Ballon d'Or bereits siebenmal gewann, gilt auch in diesem Jahr als heißer Anwärter auf die prestigeträchtige Auszeichnung. Haaland und Kylian Mbappé (PSG) werden ebenfalls immer wieder als mögliche Gewinner genannt.

Laut eines Berichts der Sport in dieser Woche steht Messi, der die Albiceleste zum WM-Titel in Katar führte, allerdings bereits als Sieger fest.

Rodri absolvierte derweil bei ManCity eine starke Saison, die er mit dem Siegtor im Finale der Champions League gegen Inter Mailand krönte.

WIE GEHT ES WEITER? Der Ballon d'Or wird am 30. Oktober 2023 im Théâtre du Châtelet in der französischen Landeshauptstadt Paris vergeben.