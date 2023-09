Erling Haaland sollte "nie wieder zu einer Ballon-d'Or-Verleihung gehen", falls Lionel Messi die Auszeichnung 2023 gewinnt

Messi oder Haaland, wer sollte den Ballon d'Or gewinnen? Ein britischer Experte hat dazu eine klare Meinung.

WAS IST PASSIERT? Wortgewaltige Unterstützung für Erling Haaland vor der Verleihung des Ballon d'Or: ESPN-Experte und Ex-Profi Craig Burley verlangt eine Auszeichnung des 23-jährigen Norwegers von Manchester City.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn Erling Haaland den Preis nicht gewinnt, sollte man den Laden schließen", sagte Burley. "Lionel Messi hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist eine großartige Leistung, aber es geht um einen Zeitraum von vier Wochen. Seine allgemeine Form in der Liga war nicht die beste. PSG war schrecklich."

Der siebenmalige Sieger Messi sowie Haaland gelten als Favoriten für die Auszeichnung zum Weltfußballer, die am 30. Oktober in Paris vergeben wird. Die beiden Stürmer stehen auf einer aktuell noch 30-köpfigen Kandidaten-Liste der französischen Zeitung France Football. Sollte Haaland nicht gewinnen, empfiehlt ihm Burley gar, "nie wieder zu einer Ballon-d'Or-Verleihung zu gehen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Erling Haaland gewann mit Manchester City in der vergangenen Saison das Triple und erzielte in 53 Pflichtspielen 52 Tore. Messi holte mit Paris Saint-Germain den französische Meistertitel und mit Argentinien den WM-Titel, seit Sommer begeistert er mit starken Leistungen für den MLS-Klub Inter Miami.

"Ich weiß, dass viele Leute nicht vom Messi-Zug wegkommen, aber sehen Sie sich das Gesamtbild an", führte Burley aus. "Es wird viele Journalisten geben, die für Messi stimmen werden. Das große Bild hier ist aber, dass Erling Haaland über einen langen Zeitraum alles erreicht hat. Er ist derjenige, der die Auszeichnung verdient. Aber ich denke, da draußen wird es nur sentimentales Geschwätz geben - Messi hat die Weltmeisterschaft gewonnen, Messi ist dies und Messi ist das, und sie werden ihm einfach einen weiteren Preis geben."

