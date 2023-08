Lionel Messi spielt in Musikvideo von Rapper Maluma mit

Lionel Messi kann scheinbar alles, denn der Star von Inter Miami spielt in einem Musikvideo des kolumbianischen Rappers Maluma mit.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi genießt derzeit das Leben in den Vereinigten Staaten, nachdem er nach Ablauf seines Vertrags bei Paris Saint-Germain zu Inter Miami wechselte. Mit zehn Toren auf dem Weg zum Gewinn des Ligapokals hat er bereits einige große Erfolge vorzuweisen - nun wird er auch zum Star in einem Musikvideo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi ist mit 44 Titelgewinnen der meistdekorierte Spieler der Fußballgeschichte und hält sogar in einem Video, das im DRV PNK-Stadion von Inter Miami an der Seite von Maluma gedreht wurde, eine Trophäe in den Händen.

Maluma sagte, dass seine neueste Veröffentlichung "eine Hommage an den größten LEO MESSI" sei, wobei der Kolumbianer in seinem Social-Media-Post auch ein Ziegen-Emoji einfügte. Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Messi hat seinem südamerikanischen Landsmann ein Trikot von Inter Miami überreicht.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Das Video soll am 4. August aufgenommen worden sein - einen Tag, nachdem Messi für Inter Miami beim 3:1-Sieg im Ligapokal gegen Orlando City in Florida einen Doppelpack erzielt hatte. Gegen New York könnte Messi am Wochenende nun sein MLS-Debüt feiern.