"Messi ist von einem anderen Planeten": John Obi Mikel sieht im GOAT-Vergleich mit Cristiano Ronaldo einen klaren Sieger

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Für John Obi Mikel stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht so richtig.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Chelsea-Star John Obi Mikel hat erklärt, warum er Lionel Messi (Inter Miami) ganz eindeutig vor Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) sieht.

WAS WURDE GESAGT? Auf dem YouTube-Kanal FIVE des früheren englischen Nationalspielers Rio Ferdinand führte Mikel aus: "Wenn wir gegen United spielten - als Cristiano dort war -, wussten wir, dass Ash (Ashley Cole, d. Red.) ihn im Griff haben würde. Wir wussten, er kann das. Aber immer, wenn wir gegen Barcelona spielten, ging es in der gesamten Trainingswoche davor um Messi."

Man habe bei Chelsea stets gewusst, dass sich zwei oder drei Spieler um den Argentinier kümmern müssen. "Man kann Messi nicht Eins-gegen-Eins verteidigen, das ist unmöglich. Du bist tot", betonte Mikel, der von 2006 bis 2017 für Chelsea spielte.

Der Plan in den Spielen gegen Messi sei schlichtweg gewesen, "ihn zu treten", so Mikel. "Man kommt nicht dicht genug an ihn heran, um ihm den Ball abzunehmen. Wenn man denkt, man hat ihn, ist er im nächsten Moment doch weg." Ständige Tacklings seien daher "der einzige Weg" gewesen, "um ihn zu stoppen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei allem Respekt für die Leistungen Ronaldos unterstrich der mittlerweile 36-jährige Nigerianer daher: "Ich weiß, dass es den Vergleich (zwischen Messi und CR7, d. Red.) gibt. Aber weil ich gegen beide gespielt habe: Zwar würde ich nicht sagen, dass es ein meilenweiter Unterschied ist, da Cristiano natürlich auch Großes erreicht hat. Aber ich sehe da gar nicht wirklich einen Vergleich. Messi ist einfach von einem anderen Planeten. Er ist so unglaublich gut."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mikel absolvierte in seiner Karriere insgesamt sieben Pflichtspiele gegen Messi, dreimal davon mit Chelsea gegen Barça.

Mikel selbst hatte indes nach seiner Zeit bei de Blues noch einige weitere Stationen, ehe er im September 2022 seine Laufbahn beendete.