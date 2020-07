Lionel Messi, alle News und Gerüchte zum Star des FC Barcelona: "Ich dachte, es kann doch nicht so schwer sein, ihm den Ball abzunehmen"

Vor dem Duell in der Champions League schwärmt Napoli-Spieler Diego Demme von Lionel Messi vom FC Barcelona. Alle News und Gerüchte zum Barca-Star.

Ein Spieltag ist in noch zu spielen, doch bereits jetzt steht als Meister fest. Lionel Messi ist darüber nicht besonders glücklich und holte nach dem verspielten Titel beim zum Rundumschlag aus.

Auch sonst soll der sechsfache Weltfußballer derzeit in Barcelona unzufrieden sein. So wurde zuletzt berichtet, dass der Argentinier die Vertragsverhandlungen mit den Katalanen auf Eis gelegt hat. Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu wies die Spekulationen jedoch zurück und schloss einen Abgang aus.

Auch Präsidentschaftskandidat Victor Font glaubt an einen Verbleib von Messi, denkt aber, dass sich die Zukunft des 33-Jährigen erst im Januar entscheide.

Napoli-Mittelfeldspieler Diego Demme sprach derweil vor dem Aufeinandertreffen mit Barca in der über Messi und zeigte sich dabei beeindruckt von dessen Fähigkeiten.

Lionel Messi: Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum sechsmaligen Weltfußballer vom FC Barcelona am heutigen Samstag.

Diego Demme über Lionel Messi: "Ich dachte, es kann doch nicht so schwer sein, ihm den Ball abzunehmen"

Vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona im August schwärmt Mittelfeldspieler Diego Demme von der von Lionel Messi. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sprach der Ex-Leipziger über sein erstes Aufeinandertreffen mit dem sechsfachen Weltfußballer im Hinspiel.

"Beim 1:1 im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. So schlecht waren wir die letzten Wochen nicht drauf. Und beim Rückspiel stehen die Chancen ohne Zuschauer bei 50:50. Obwohl Messi wirklich ein irrer Spieler ist", sagte Demme.

Der 28-Jährige führte aus: "Wahnsinn, was der mit dem Ball macht. Bisher dahin hatte ich ihn immer nur im Fernsehen gesehen. Und gedacht: Es kann doch nicht so schwer sein, ihm den Ball abzunehmen. Im Spiel selbst war ich mir dann in zwei, drei Situationen sicher, dass ich den Ball habe. Und dann zack, hat er so irre schnelle Bewegungen gemacht, dass ich ins Leere gelaufen bin."

Am 8. August tritt Demme mit Napoli im Achtelfinalrückspiel der Champions League im Camp Nou an. Nach dem 1:1-Untenschieden im Februar haben die Partenopei dabei noch alle Chancen, gegen Messi und Co. die Teilnahme am Finalturnier in Lissabon klarzumachen.

FC Barcelona: Zukunft von Lionel Messi enscheidet sich laut Präsidentschaftskandidat im Januar

Victor Font, Präsidentschaftskandidat beim FC Barcelona, glaubt, dass im kommenden Januar Klarheit über die Zukunft von Lionel Messi besteht. Der Vertrag des Weltfußballers bei den Katalanen läuft im Sommer 2021 aus. "Wir werden im Januar wissen, wie es aussieht, denn dann kann Leo mit jedem anderen Klub verhandeln", verwies Font bei Ole auf die Möglichkeit, die Messi ein halbes Jahr vor dem Auslaufen seines Vertrages hat.

Im Umkehrschluss bedeutet das für Font: "Eine Einigung zwischen Barca und dem Spieler sollte es deshalb schon vorher geben", sagte er. "Andernfalls wären wir in einer schwierigen Lage", ergänzte er.

In den vergangenen Wochen waren Spekulationen aufgekommen, dass Messi bei Barca unzufrieden ist und die Verhandlungen zur Verlängerung seines Arbeitspapiers gestoppt hat. Font sieht das nicht so: "Ich denke nicht, dass er Ärger machen will", erklärte er. "Weder ich noch irgendein Barca-Spieler kann sich Leo in einem anderen Trikot vorstellen", fügte er hinzu.

FC Barcelona: Präsident Josep Bartomeu schließt Messi-Abgang aus

Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, hat einen Abgang von Superstar Lionel Messi ausgeschlossen. "Wir haben Gespräche geführt, führen aktuell Gespräche und werden auch weiterhin Gespräche führen. Er will seine Karriere hier beenden", betonte der 57-Jährige im Gespräch mit dem Fernsehsender TV3 und schob nach: "Wir werden sicher verlängern, ich habe keine Zweifel daran, dass er bleibt."

Der 33-jährige Messi wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der spanische Radiosender Cadena Ser hatte jüngst berichtet, dass der Argentinier die Verhandlungen über eine Ausdehnung seines bis 2021 datierten Vertrages vorerst gestoppt habe.

FC Barcelona: Lionel Messi nach Real Madrids Titelgewinn in Rage

Lionel Messi hat infolge der 1:2-Pleite des FC Barcelona gegen Aufsteiger CA Osasuna und dem dadurch verlorenen Kampf um den spanischen Meistertitel mit Erzrivale Real Madrid zu einem Rundumschlag gegen den Verein und die Mannschaft ausgeholt.

"Wir haben nicht erwartet, dass es so enden würde, aber das Spiel heute steht sinnbildlich für alles, was diese Saison passiert ist", polterte Messi im Post-Match-Interview bei Movistar+ . "Die Mannschaft war das ganze Jahr über unzuverlässig und schwach. Wir haben viele Punkte verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Wir waren sehr inkonstant und nicht hungrig genug. Es war nicht unser Jahr."

Der 33 Jahre Argentinier lobte sogar den Erzrivalen aus Madrid. Auf die eine oder andere strittige Schiedsrichterentscheidung zugunsten Reals, über die sich Barca-Präsident Josep Bartomeu zuletzt echauffiert hatte, wollte der sechsmalige Weltfußballer nicht eingehen. "Sie (Real Madrid; Anm. d. Red.) haben ihr Ding durchgezogen, konstant alle Spiele gewonnen - das ist ihr Verdienst. Wir dagegen haben zu viele Punkte liegen gelassen, die wir nicht hätten liegen lassen dürfen. Wir müssen selbstkritisch sein - Verein und Mannschaft. Als FC Barcelona sind wir dazu verpflichtet, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Messi.

