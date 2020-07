Champions League, Spielplan: Wann und wo finden die nächsten Spiele statt?

Im August kehrt die UEFA Champions League nach rund fünf Monaten zurück. Goal erklärt, wo und wann die nächsten Spiele der Königsklasse stattfinden.

Die ist zurück! Nach knapp fünf Monaten Pause nimmt die Königsklasse im August den Spielbetrieb wieder auf. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es dabei zu einer Veränderung des Spielmodus.

So werden die Partien ab dem Viertelfinale als Miniturnier ohne Rückspiele an einem Ort ausgetragen. Zuvor müssen jedoch in den vier ausstehenden Achtelfinals noch die letzten Teilnehmer der nächsten Spielrunde ermittelt werden.

Die neue Form wirft für Fans einige Fragen auf: Welche Teams sind noch im Wettbewerb? Wo werden die Spiele ausgetragen? Wann finden die Partien statt? Goal bringt Licht ins Dunkel.

UEFA Champions League: Wann und wo finden die nächsten Spiele statt? In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was Ihr zu den ausstehenden K.O.-Spielen der Königsklasse wissen müsst.

Champions League: Wo finden die nächsten Spiele statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie herrschen vielerorts Reisebeschränkungen. Zudem müssen die ausstehenden Spieler der Champions League in einem möglichst engen Zeitraum stattfinden, um die Sommerpause nicht zu kurz ausfällt. Die UEFA beschloss deshalb, die Spiele ab dem Viertelfinale an einem Ort auszutragen. Doch wo genau finden die Spiele statt?

Champions League: Wo finden die ausstehenden Achtelfinals statt?

Bevor die Königsklasse ab dem Viertelfinale als Miniturnier ausgetragen werden kann, müssen zunächst noch vier Teilnehmer ermittelt werden. So kämpfen Juventus, , , , der FC Bayern, Chelsea, der und Napoli weiter um den Einzug in die nächste Spielrunde.

, , und konnten sich derweil bereits vor der Corona-Pause ihr Ticket fürs das Viertelfinale lösen und haben damit eine längere Vorbereitungszeit.

Die ausstehenden Achtelfinalpartien werden dabei wie gewohnt in den Stadien der Heimmannschaften ausgetragen. An folgenden Orten finden die Rückspiele statt:

Champions League: Das Finalturnier in Lissabon

Sobald die letzten vier Teilnehmer feststehen, werden alle weiteren Partien im Estadio da Luz, der Spielstätte von , ausgetragen. Alle Viertelfinals, Halbfinals sowie das Finale finden in Lissabon statt.

Rückspiele wird es dabei nicht geben. Somit liegen zwischen den ersten Viertelfinalpartien und dem Endspiel gerade einmal elf Tage. Wann die nächsten Spiele stattfinden, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Quelle: Getty Images

Champions League: Wann finden die nächsten Spiele statt?

Noch elf Spiele stehen auf dem Weg zum Champions-League-Titel aus. Los geht es Anfang August mit den letzten vier Achtelfinal-Rückspielen. Goal liefert Euch alle Termine für die nächsten Spiele der Champions League.

Am 07. August kann der Manchester City um 21 Uhr gegen Real Madrid den Viertelfinaleinzug klar machen. Parallel empfängt der Juventus die Olympique Lyon. Einen Tag später kann der FC Bayern gegen den zur selben Zeit als zweiter deutscher Vertreter in die letzten Acht einziehen. Zudem trifft der FC Barcelona auf die .

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Danach geht es Schlag auf Schlag. Zwischen dem 12. und dem 15. August wird täglich um 21 Uhr ein Viertelfinale in Lissabon ausgetragen. Als erste zwei Partien stehen dabei Atalanta Bergamo vs. PSG und RB Leipzig vs. Atletico Madrid fest.

Zwei Tage bleibt den Fans anschließend Zeit zum Entspannen, ehe am 18. und 19. August die Halbfinals anstehen. Die beiden Gewinner duellieren sich am darauffolgenden Sonntag um den begehrten Henkelpott.

Statt - wie geplant - im Atatürk-Stadion in Istanbul wird auch das Finale der diesjährigen Champions League in Lissabon stattfinden. Anstoß ist am 23. August um 21 Uhr im Estadio da Luz.

Champions League Spielplan: Die nächsten Spiele in der Übersicht