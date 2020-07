FC Barcelona: Präsident Josep Bartomeu schließt Messi-Abgang aus

Wie geht es in Zukunft mit Lionel Messi weiter? Präsident Josep Bartomeu ist sich sicher, dass der Argentinier seine Karriere bei Barca beendet.

Josep Maria Bartomeu, Präsident des , hat einen Abgang von Superstar Lionel Messi ausgeschlossen. "Wir haben Gespräche geführt, führen aktuell Gespräche und werden auch weiterhin Gespräche führen. Er will seine Karriere hier beenden", betonte der 57-Jährige im Gespräch mit dem Fernsehsender TV3 und schob nach: "Wir werden sicher verlängern, ich habe keine Zweifel daran, dass er bleibt."

Der 33-jährige Messi wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der spanische Radiosender Cadena Ser hatte jüngst berichtet, dass der Argentinier die Verhandlungen über eine Ausdehnung seines bis 2021 datierten Vertrages vorerst gestoppt habe.

Barca-Präsident Bartomeu: "Quique Setien bleibt Trainer"

Auch auf dem Trainerposten wird es in naher Zukunft keine Veränderungen geben. "Quique Setien wird das Team in der betreuen", bestätigte Bartomeu: "Das Ziel ist es, dass er in der kommenden Saison Trainer bleibt. Es ist unsere Absicht, die Verträge zu erfüllen." Der zuletzt in die Kritik geratene Cheftrainer der Blaugrana ist noch bis Sommer 2022 an den Klub gebunden.

Mehr Teams

Ein Engagement der zuletzt als Setien-Nachfolger gehandelten Vereinsikone Xavi schloss der Vereinsboss gleichzeitg jedoch nicht aus: Der Spanier werde "Trainer bei Barca werden - kommt Zeit kommt Rat." Aktuell sei man allerdings nicht auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.