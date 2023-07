Torjubel von Lionel Messi für Inter Miami! Antonela Roccuzzo erklärt Bedeutung der Geste

Antonela Roccuzzo hat die Bedeutung des Torjubels von Lionel Messi bei Inter Miami enthüllt - es war keine 'Hold my beer'-Geste an David Beckham.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat bei seinem neuen Verein in den Vereinigten Staaten sofort eingeschlagen und in zwei Spielen dreimal getroffen. Bei seinem ersten Einsatz im Ligapokal gegen Atlanta United drehte er sich nach dem Treffer zur Seitenlinie und streckte den Arm in Richtung der Zuschauer am Spielfeldrand aus. Viele hielten dies für eine augenzwinkernde Botschaft an den Miteigentümer von Inter Miami, Beckham, der den kultigen Argentinier nach Amerika geholt hatte, aber seine Frau hat dies nun dementiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? In einem Beitrag auf Instagram verriet Antonela Roccuzzo, dass Messi in Richtung seiner Söhne Thiago, Ciro und Mateo gestikulierte, die sich ebenfalls in der Menge befanden. Es stellte sich heraus, dass Thiago ein großer Marvel-Fan ist, wobei Thor seine Lieblingsfigur ist. Messi huldigte also dem Donnergott aus Asgard, indem er seine Hand ausstreckte, während er auf die Ankunft seines ikonischen Hammers wartete.