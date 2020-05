Lionel Messi schwärmt von Lautaro Martinez: "Ein beeindruckender Angreifer"

Lionel Messi könnte schon bald einen weiteren Argentinier bei Barca an seiner Seite haben. Er lobt den "beeindruckenden" Lautaro Martinez.

Lionel Messi (32) vom hat seinen Landsmann Lautaro Martinez (22), aktuell bei unter Vertrag, gelobt und sich zu den kursierenden Transfergerüchten geäußert.

"Ich habe es schon davor gesagt, Lautaro ist ein beeindruckender Angreifer, vor allem, weil ich ihn als sehr komplett sehe", sagte der Argentinier im Gespräch mit dem spanischen Blatt Mundo Deportivo.

Der Angreifer des Serie-A-Klubs habe Messi zufolge gleich mehrere Qualitäten. "Er ist sehr stark, gut im Dribbling und weiß, wie der Ball abgeschirmt wird. Zudem kann er Tore erzielen", sagte La Pulga über seinen Landsmann.

Mehr Teams

Lautaro Martinez zum FC Barcelona? Messi "weiß gar nichts"

Die jüngsten Spekulationen um einen Transfer nach Barcelona will der sechsfache Weltfußballer nicht kommentieren. "Wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich gar nichts von den Verhandlungen. Ich habe keine Ahnung, wie der Stand ist. Wir werden sehen, was mit ihm passiert", so Messi weiter.

In den vergangenen Wochen und Monaten konkretisierten sich die Gerüchte, dass Martinez sich dem FC Barcelona anschließen könnte. Zuletzt wurde von einer Einigung zwischen Barca und Inter berichtet.

Martinez' aktueller Vertrag bei den Nerazzurri datiert bis Juni 2023. In der Saison 2019/20 absolvierte er 31 Pflichtspiele (16 Tore).