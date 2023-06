Barcelona nach Absage von Lionel Messi mit Spitze gegen Superstar: "Liga mit geringeren Anforderungen"

Messi wird nicht nach Barcelona zurückkehren, sondern künftig in Miami spielen. Von den Katalanen kam nun eine kleine Spitze.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat in einem offiziellen Statement zum Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami eine kleine Spitze in Richtung der Klubikone geschickt.

WAS WURDE GESAGT? Die Katalanen informierten am Mittwochabend darüber, dass Messis Vater Jorge die Entscheidung seines Sohnes, nach Miami zu gehen und nicht zu Barça zurückzukehren, am Montag Barcelonas Präsident Joan Laporta mitgeteilt hatte. Dabei bestätigten die Blaugrana auch, dass man Messi ein Angebot zur Rückkehr vorgelegt hatte.

"Präsident Laporta versteht und respektiert Messis Entscheidung, in einer Liga mit geringeren Anforderungen zu spielen, die nicht so sehr im Rampenlicht steht und weniger Druck für ihn bereit hält als er es in den vergangenen Jahren erlebt hat", heißt es in Barças Mitteilung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty/GOAL

WAS IST DER HINTERGRUND? Laporta und Messis Vater haben sich indes darauf geeinigt, dem langjährigen Barcelona-Star ein würdiges Abschiedsspiel im Camp Nou zu bereiten.

Bis zuletzt hatte Barça gehofft, Messi könnte nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain zurückkehren. Der Vertrag des 35-jährigen Argentiniers bei PSG läuft Ende Juni aus, der Wechsel nach Miami geht daher ablösefrei über die Bühne.

Am Mittwoch hatte Messi in einem Interview seine Entscheidung für den Transfer in die MLS verkündet.