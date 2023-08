"Bitte verkauft Eure Karten nicht": Lionel Messi sorgt vor dem Halbfinale im Leagues Cup zwischen Philadelphia Union und Inter Miami für horrende Ticketpreise

In Philadelphia hat man angesichts des Messi-Hypes Angst vor einem Auswärtsspiel im eigenen Stadion.

WAS IST PASSIERT? Philadelphia Unions Trainer Jim Curtin hat an die eigenen Fans appelliert, ihre Tickets für das anstehende Halbfinale im Leagues Cup gegen Inter Miami nicht zu verkaufen. Der Hype um das Spiel ist angesichts der Leistungen von Miamis neuem Superstar Lionel Messi riesig und führt dazu, dass die Eintrittskarten für das Spiel in der Nacht zum Mittwoch enorm an Wert zugelegt haben.

WAS WURDE GESAGT? Curtin meinte vor dem Spiel in Richtung der eigenen Anhänger: "Bitte verkauft Eure Karten nicht, egal wie viel man Euch dafür bietet."

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Spiel steigt um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Subaru Park, Pennsylvania. In der 18.500 Zuschauer fassenden Arena trägt Philadelphia Union traditionell seine Heimpartien aus. Curtin hat Angst, dass die Begegnung angesichts zahlreicher Messi-Fans, die sich Tickets sichern wollen, zu einem Auswärtsspiel werden könnte.

Eintrittskarten für die Begegnung werden auf der Ticket-App Seatgeek aktuell für bis zu 1.500 US-Dollar gehandelt. Das entspricht etwa 1.375 Euro.

In den USA grassiert aktuell große Euphorie um Messi. Der Argentinier hat mit Inter Miami seit seinem ablösefreien Wechsel von PSG vor einigen Wochen alle Spiele gewonnen und strebt nun den Einzug in das Finale des Leagues Cup an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi markierte in fünf Einsätzen für seinen neuen Klub satte acht Tore. Dazu lieferte der 36-Jährige noch einen Assist.