Wer zeigt / überträgt Lionel Messi und Inter Miami im Halbfinale des Leagues Cups bei Philadelphia Union im TV und LIVE-STREAM?

Um Lionel Messi und Inter Miami herrscht ein Mega-Hype. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell gegen Philadelphia Union im TV und STREAM sehen könnt.

Lionel Messi trifft seit seinem Wechsel zu Inter Miami, wie er will - bis jetzt konnte er in jedem Spiel für das Team von David Beckham treffen. Gelingt ihm das auch im Halbfinale des Leagues Cups in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 16. August um 1 Uhr gegen Philadelphia Union?

In diesem Artikel auf GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell von Messi und Inter Miami gegen Philadelphia im Subaru Park live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt und welcher Sender das Spiel in Deutschland überträgt.

Philadelphia Union vs. Inter Miami: Die Fakten zum Spiel

Spiel Philadelphia Union - Inter Miami Wettbewerb Leagues Cup, Halbfinale Datum 16. August 2023 Uhrzeit 1 Uhr Ort Subaru Park, Chester, Pennsylvania

Philadelphia Union - Inter Miami im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Philadelphia Union vs. Inter Miami im TV und LIVE-STREAM: Team-News

Gerade einmal fünf Spiele bestritt Lionel Messi für Inter Miami bislang, dabei gelangen dem 36-jährigen Superstar aber bereits acht Tore. Auch gegen Philadelphia wird es wieder auf Messi ankommen, der neben Stürmer Josef Martinez der gefährlichste Torschütze ist.

In Abwehr und Mittelfeld dürften derweil auch wieder Messis Barcelona-Kumpels Jordi Alba und Sergio Busquets auflaufen, die ihre glorreichen Karrieren ebenfalls in der MLS in den Vereinigten Staaten ausklingen lassen.