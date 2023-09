"Wenn ich den richtigen Plan hätte, Messi zu stoppen, würde ich ihn Euch nicht verraten": Trainer von Houston Dynamo spricht über Verteidigen von Miamis Superstar

Im Finale des US Open Cups trifft Houston Dynamo auf Inter Miami. Kann Ben Olsens Team dabei Lionel Messi stoppen?

WAS IST PASSIERT? Ben Olsen, Trainer von Houston Dynamo, hat vor dem Finale des US Open Cups gegen Inter Miami in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (deutsche Zeit) über das Duell mit Miamis Superstar Lionel Messi gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich den richtigen Plan hätte, Messi zu stoppen, würde ich ihn Euch nicht verraten", wird Olsen von ESPN zitiert. "Ich will nicht zu viel darüber sprechen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hat seit seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain in die USA im Sommer mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Der 36-jährige Argentinier hat für Inter Miami in bislang zwölf Pflichtspieleinsätzen bereits elf Tore erzielt, hinzu kommen fünf Vorlagen. Sollten Messi und Co. Houston im US-Open-Cup-Finale bezwingen, wäre es bereits der zweite Titel für den Weltmeister mit seinem neuen Klub: Im August hatte er Miami schon zum Triumph im Leagues Cup geführt.

Allerdings ist derzeit gar nicht sicher, ob Messi gegen Houston auflaufen kann. Der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or hatte sich zuletzt im Einsatz für die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation verletzt. Miami-Trainer Tata Martino betonte, dass noch keine Entscheidung gefallen ist, ob Messi im US-Open-Cup-Finale spielen kann.