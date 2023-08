"Sie feuerten mich, aber das war es wert": Mann verlor für Autogramm von Lionel Messi seinen Job

Der Traum eines Autogrammes von Lionel Messi kostete Cristian Salamanca seinen Job - doch er bereut es keineswegs.

WAS IST PASSIERT? Cristian Salamanca hat erzählt, dass er seinen Job bei einer Reinigungsfirma verloren hat, nachdem er Inter Miamis neuen Superstar Lionel Messi erfolgreich um ein Autogramm gebeten hatte. Er erwischte den Argentinier, als jener aus dem Mannschaftsbus seines Klubs ausstieg.

WAS WURDE GESAGT? "Ich musste die Toiletten in dem Bereich reinigen, in dem die Busse parken. Daher war ich zufällig dort, als der Mannschaftsbus ankam und alle Spieler ausstiegen. Messi kam als Letzter raus", sagte Salamanca gegenüber La Nacion.

Er führte aus: "Ich rief ihm zu 'Hey, Weltmeister' - und das reichte aus, damit er sich umdrehte. Ich zog das Shirt meiner Uniform hoch, weil ich darunter das Argentinien-Trikot trug. Und einen Stift hatte ich auch dabei. Er gab mir dann ein Autogramm. Die Security kam sofort, schickte mich weg und feuerte mich aus meinem Job, aber das war es wert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei Inter Miami verfolgt man sehr strenge Richtlinien, was den Kontakt eigener Angestellter sowie rund um den Klub arbeitender Menschen mit den Spielern angeht. Auch Salamanca war bekannt, dass höchste Professionalität verlangt wird und er die Stars normalerweise nicht nach Autogrammen oder Fotos fragen sollte.

Messi war sicherlich nicht bewusst, dass er mit seiner freundlichen Aktion dafür sorgen würde, dass Salamanca seinen Job verliert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi war diesen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Inter Miami gewechselt. Beim Verein aus den USA hat der 36-jährige Weltmeister einen spektakulären Start hingelegt, in den ersten drei Spielen gelangen ihm fünf Tore und eine Vorlage.