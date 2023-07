Lionel Messi beschenkt Teamkollegen in Miami nach erfolgreichem Einstand

Lionel Messi hat sich nach seinem erfolgreichen Debüt für Inter Miami großzügig gegenüber seinen Teamkollegen gezeigt und sie reich beschenkt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi erzielte in seinem lang ersehnten Debüt für Inter Miami direkt das Siegtor in der Nachspielzeit gegen Cruz Azul. Anschließend zeigte er sich bei seinen neuen Teamkollegen erkenntlich und schenkte ihnen Kopfhörer der Marke "Beats" in Rosa und Schwarz - den Vereinsfarben seines neuen Klubs. Das verriet sein Mitspieler DeAndre Yedlin im Anschluss ans zweite Miami-Spiel mit Messi, in dem der Weltmeister sogar zweimal erfolgreich war.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem 4:0-Erfolg von Miami über Atlanta United im Leagues Cup wurde Yedlin in der Mixed Zone mit besagten Kopfhörern gesichtet und von einem Reporter gefragt, wo es diese zu kaufen gibt. Seine Antwort: “Da müssen Sie Messi fragen. Messi hat sie für die Mannschaft gekauft.”

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi ist generell als großzügig bekannt und beschenkte seine Weltmeisterkollegen in der argentinischen Nationalmannschaft mit extra angefertigten iPhones 14. Diese erhielten einen 24-Karat-Gold-Überzug, was Messi Berichten zufolge rund 200.000 Euro gekostet hat. Wie viel die speziellen Beats-Kopfhörer gekostet haben, ist derweil nicht bekannt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi absolvierte erst zwei Spiele für Inter Miami, ist aber anscheinend schon voll in seinem Element. Er schoss bereits drei Tore für sein neues Team und ist damit nur noch 26 Tore von Klub-Rekordtorjäger Gonzalo Higuain (29) entfernt. Eine Marke, die Messi vermutlich noch innerhalb seines Vertrags bis Ende 2025 bei Inter übertrumpfen wird.