Lionel Messi und Al-Hilal: Saudi-Klub macht dem Star von PSG wohl ein Angebot über 450 Millionen Euro

Al-Hilal wagt sich im Messi-Poker aus der Deckung. Eine lukrative Offerte soll kommuniziert worden sein.

WAS IST PASSIERT? Al-Hilal macht im Werben um Lionel Messi ernst. Sky Sports berichtet unter Berufung auf eigene Quellen, dass der Klub aus der Saudi Pro League dem Starstürmer von PSG mündlich ein Angebot unterbreitet hat. Das Gesamtvolumen des Deals soll demnach bei 450 Millionen Euro liegen. Mit einem Jahresverdienst von rund 350 Millionen Euro wäre der 35-Jährige der Spitzenverdiener unter den Fußballern dieser Welt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbleib an der Seine war in den vergangenen Monaten ohnehin gesunken, nach dem Zoff um seinen Saudi-Trip und die anschließende Suspendierung gilt eine PSG-Verlängerung als ausgeschlossen.

Der FC Barcelona und Inter Miami bemühen sich mehr oder weniger offen um die Dienste des siebenmaligen Ballon-d'Or-Siegers. Al-Hilal gilt ebenfalls seit geraumer Zeit als Interessent. Dort könnte er als Gegenpart zu seinem langjährigen Widersacher Cristiano Ronaldo fungieren, der seit einigen Monaten beim Erzrivalen Al-Nassr unter Vertrag steht. Ex-ManUnited-Stürmer Odion Ighalo soll Al-Hilal verlassen, um Platz für den Argentinier zu machen, so Sky Sports.

Grundsätzlich hieß es, dass Messi seine Karriere gerne in Europa fortsetzen würde. Allerdings pflegt er eben auch gute und lukrative Beziehungen nach Saudi-Arabien.

WAS WURDE GESAGT? Al-Hilals Trainer Ramón Díaz wollte vor dem AFC-Champions League-Finale des Klubs aus Riad gegen die Urawa Red Diamonds (0:1) das Bemühen um Messi weder bestätigen noch dementieren. Er meinte nur: "Wir werden sehen, was passiert."

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi absolvierte in dieser Saison 37 Spiele für PSG, dabei erzielte er 20 Tore und gab 19 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in allen sieben Spielen seiner Albiceleste auf dem Rasen und führte sie mit zehn Scorerpunkten zum Titelgewinn.