Kehrt Lionel Messi zum FC Barcelona zurück? Präsident Joan Laporta nährt die Hoffnungen der Barça-Fans

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona werden immer konkreter. Nun nährt Präsident Joan Laporta die Hoffnungen der Fans.

WAS IST PASSIERT? Barça-Präsident Joan Laporta hat sich offenbar gegenüber einem Fan weit aus dem Fenster gelegt, was eine Verpflichtung von Klublegende Lionel Messi angeht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Argentiniers bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus, zwar hoffen Pariser weiterhin auf eine Vertragsverlängerung des Weltmeisters, doch auch unzählige andere Teams wollen "La Pulga" verpflichten. Zuletzt erhielt der 35-Jährige ein irrwitziges Angebot von Al-Hilal. Doch speziell der FC Barcelona macht sich Hoffnung auf eine Rückkehr des verlorenen Sohnes. Xavi, Trainer der Katalanen steht wohl schon in Kontakt mit seinem Ex-Teamkollegen.

WAS WURDE GESAGT? Nun nährt Barcelona-Präsident Laporta die Hoffnungen der Fans: Ein Video von Cadena SER zeigt Laporta, wie er auf die Frage, ob Messi zurückkehre, klar mit "Ja!" antwortet.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi ist in seinem 35. Lebensjahr noch immer einer der besten Spieler der Welt. Das zeigt er auch in dieser Saison: In 35 Spielen erzielte der Superstar 20 Tore und legte 18 Treffer auf.