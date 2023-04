"Würden ihn gerne sehen!" MLS-Commissioner spricht über Wechsel von Lionel Messi in die USA

In den USA macht man sich weiter Hoffnungen, dass Lionel Messi im Sommer in die MLS wechselt. Inter Miami soll das Ziel des Argentiniers werden.

WAS IST PASSIERT? Don Garber, Commissioner der Major League Soccer, hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate über einen Transfer von Lionel Messi zu Inter Miami gesprochen. Um den Transfer zu realisieren, bedarf es laut Garber aber einer cleveren ligaweiten Anstrengung.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann Ihnen sagen, dass wir ihn gerne in der Major League Soccer sehen würden", sagte Garber zu CBS Sports. "Ich halte ihn für jemanden, der so viele Grenzen überwindet, dass er größer sein kann als jeder andere Sportler, der jemals in den Vereinigten Staaten gespielt hat. Wir werden sehr hart mit Miami, dem Team, das hofft, ihn verpflichten zu können, zusammenzuarbeiten. Wir sind ziemlich effektiv darin, clevere Wege zu finden, um Spieler für unsere Vereine auf dem richtigen Markt zu verpflichten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des argentinischen Weltmeisters bei Paris-Saint-Germain läuft nach dieser Saison aus. Sollte Messi bei PSG nicht verlängern, könnte er auch zum FC Barcelona oder einem Verein in Saudi-Arabien wechseln. Es scheint eine echte Chance zu bestehen, dass er sich David Beckhams Inter Miami anschließt, wo sein Landsmann Gonzalo Higuain früher spielte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi war 2021 von Barça nach Paris gewechselt. In der laufenden Saison hat er für die Franzosen bisher in 36 Einsätzen 20 Tore erzielt und 19 weitere vorgelegt.