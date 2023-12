Lieber Kai Havertz als Marcus Rashford! Ehemalige Premier-League-Stürmer findet den Deutschen vom FC Arsenal "zumindest nicht entsetzlich schlecht"

Kai Havertz hat beim FC Arsenal noch keine Bäume ausgerissen - aber er wäre Darren Bent dennoch lieber als Marcus Rashford.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Premier-League-Stürmer Darren Bent schätzt den deutschen Nationalspieer Kai Havertz vom FC Arsenal aktuell stärker ein als Marcus Rashford (Manchester United).

WAS WURDE GESAGT? "In diesem Moment würde ich lieber Havertz haben wollen, gerade wenn man Artetas Taktik bedenkt. Rashford will ich aktuell nicht. Bei dem weiß man gerade nicht, was man kriegt", sagte Bent bei talkSPORT.

"Rashford hat gerade mal zwei Tore geschossen! Havertz ist zumindest nicht entsetzlich schlecht. Wir sprechen hier nicht von einem Preis für das Lebenswerk. Letztes Jahr war Rashford nach der WM unglaublich. Aber diese Version habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Aktuell hätte ich lieber Havertz als ihn."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kai Havertz hat nach schwachem Saisonstart zuletzt ansteigende Form gezeigt, in den letzten vier Spielen im November erzielte er drei Tore.

Bei Rashford wiederum stehen in 17 Spielen nur zwei Tore auf dem Statistikzettel. 2022/23 hatte er noch insgesamt 30 Tore erzielt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die Gunners treffen am Samstag daheim im Emirates auf die Wolverhampton Wanderers. Manchester United muss am gleichen Tag bei Newcastle United antreten.