"War unser stärkster Spieler": Arsenal-Trainer Mikel Arteta verteidigt den in der Kritik stehenden Kai Havertz

Der deutsche Nationalspieler liefert bei Arsenal noch nicht wie gewünscht ab. Sein Trainer sieht aber eine positive Tendenz.

WAS IST PASSIERT? Arsenals Trainer Mikel Arteta hat ein Sonderlob an den zuletzt viel gescholtenen Kai Havertz verteilt.

WAS WURDE GESAGT? Der Spanier betonte, die letzten Auftritte des deutschen Nationalspielers seien für ihn trotz eines Mangels an Torbeteiligungen zufriedenstellend gewesen. Laut Fabrizio Romano sagte er: "Ich bin wirklich zufrieden mit ihm. Er macht sich sehr gut. Gegen West Ham (1:3) war er in der ersten Halbzeit unser stärkster Spieler, gegen Newcastle (0:1) gehörte er auch zu den Besten. Und gegen Sevilla (2:0) haben wir das auch gesehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Havertz hat bislang die hohen Erwartungen bei den Gunners noch nicht erfüllt. Gegen Sevilla vergab er trotz ordentlicher Vorstellung in der 1. Minute per Kopf eine große Torchance.

Kritik an dem ehemaligen Leverkusener hagelte es in den vergangenen Wochen unter anderem von den ehemaligen Arsenal-Stars William Gallas und Emmanuel Petit. Während Gallas meinte, Havertz habe bisher "nichts geleistet", fragte Petit, mit welchem Recht der 24-Jährige noch regelmäßig zur Stammformation des englischen Vizemeisters zähle.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz wechselte im Sommer für 75 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zu Arsenal und unterzeichnete einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Für seinen neuen Verein bringt der Angreifer es bisher auf 18 Einsätze, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Arsenal und Havertz empfangen am Samstag in der Premier League Aufsteiger FC Burnley im Emirates Stadium.