Manchester United will für Marcus Rashford angeblich 135 Millionen Euro haben

Manchester United will Marcus Rashford nur ungerne abgeben. Wenn doch, dann soll für den Offensivspieler wohl viel gezahlt werden.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat seinen Preis für Stürmer Marcus Rashford angeblich auf rund 135 Millionen Euro festgelegt. Das berichtet der Express. Mit dem hohen Betrag sollen die Interessenten abgeschreckt werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dank einer starken Saison hat sich Rashford bei zahlreichen internationalen Top-Klubs auf den Wunschzettel gespielt. Dazu sollen Paris Saint-Germain und Real Madrid gehören, aber auch die Bayern beobachten den Offensivmann angeblich ganz genau.

Sollte United allerdings wirklich einen Mega-Betrag für Rashford aufrufen, wäre der FC Bayern ziemlich sicher raus aus dem Rennen. Nur im Falle eines ablösefreien Wechsels des bis 2024 an United gebundenen Spielers könnten sich die Münchner Chancen ausrechnen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Rashford glänzt in dieser Saison bei Manchester United und kommt in 24 Liga-Spielen auf 14 Treffer und drei Assists. Auch in der Europa League ist er mit vier Toren in fünf Partien sehr gut dabei.

Für England hat er 51 Länderspiele bestritten, auch hier lässt sich seine Ausbeute von 15 Toren sehen.