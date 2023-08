"Diese Art von Anführer ist er" - Leo Campana verrät, wie Lionel Messis Pausenansprache Inter Miami zum Sieg im US Open Cup beflügelte

Lionel Messi und Inter Miami stehen im Endspiel des US Open Cup. Messis Pausenansprache im Halbfinale trug dazu bei.

WAS IST PASSIERT? Gerade als es im US Open Cup gegen Cincinnati so aussah, als ließe der Zauber von Lionel Messi bei Inter Miami nach, zeigte der argentinische Stürmer sein ganzes Können und packte in der 97. Minute gegen Cincinnati eine Traumvorlage aus, um eine Verlängerung zu erzwingen. In einem Spiel, in dem die Herons bis zum Schluss in Rückstand lagen, zeigten sie Siegeswillen, drehten das Spiel und gewannen im Elfmeterschießen.

Nach dem Spiel verriet Inter-Stürmer Leo Campana das Geheimnis des Comebacks und lobte Messi für dessen Qualitäten als Leader. Der Argentinier habe am Ende der ersten Hälfte der Verlängerung seine Mannschaftskameraden mit einer Motivationsrede nochmal angestachelt.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat uns gesagt, wir sollen Vertrauen haben", verriet Campana nach dem Spiel. "Er sagte uns, dass wir gewinnen werden. Dass wir nach all der Arbeit, die wir auf dem Feld geleistet haben, niemals versagen würden. Diese Art von Anführer ist er - er will in jedem Spiel, jedem Training, jedem Meisterschaftsspiel zu uns reden."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Messi wird in der Nacht zum Sonntag gegen die New York Red Bulls in seinem ersten Spiel in der MLS auf dem Platz zu sehen sein.