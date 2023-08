Lionel Messi glänzte im Halbfinale des US Open Cups gegen Cincinnati mit einer Traum-Vorlage - der Kommentator ist fassungslos. Das VIDEO.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi reitet mit Inter Miami weiter auf der Erfolgswelle, nachdem man das Halbfinale des US Open Cups im Elfmeterschießen gegen Cincinnati gewinnen konnte. Zwar traf Messi in den regulären 120 Minuten dieses Mal nicht selbst, lieferte dafür aber eine unfassbar gute Vorlage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim Stand von 1:2 aus Sicht von Miami bediente er Leonardo Campana mit einer traumhaften Flanke aus dem Halbfeld mustergültig, der mit dem Kopf nur noch einnicken musste - es lief bereits die siebte Minute der Nachspielzeit, Miami schaffte es in die Verlängerung.

Nachdem es dann nach 120 Minuten 3:3 gestanden hatte, siegte Miami schließlich mit 5:4 im Elfmeterschießen. Messi verwandelte dabei als erster Schütze Miamis.

DAS VIDEO ZUR NEWS: