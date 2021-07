Brasilien bei Olympia 2021: Kader, Rückenummern, Spielplan, Ergebnisse, Übertragung

Die olympischen Spiele in Tokio stehen an! Goal erklärt alle relevanten Informationen rund um die Spiele der braslianischen Nationalmannschaft.

Endlich! Fünf Jahre nach den letzten olympischen Spielen findet in diesem Sommer eine neue Ausgabe statt: In Tokio findet auch das Fußballturnier statt, neben Deutschland wird auch Brasilien antreten.

Deutschland und Brasilien befinden sich sogar in einer Gruppe: Die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien komplettieren noch das Feld der Gruppe D, das erste Spiel Brasiliens steigt zwischen gegen Deutschland am Donnerstag, dem 22. Juli.

Wie immer bei den olympischen Spielen herrschen einige Vorschriften und Regeln, wie der Kader aussehen darf - wir gehen darauf in diesem Artikel genauer ein. Spoiler: Neymar wird nicht in Japan mitspielen.

Die olympischen Spiele 2021 werden einiges bieten - Brasilien möchte beim Fußballturnier seinen Titel verteidigen. Goal erklärt alles Relevante rund um die brasilianische Nationalmannschaft.

Olympia 2021: So finden die olympischen Spiele von Tokio statt

Wettbewerb Olympische Spiele Offizieller Name: Olympische Sommerspiele 2020 / XXXII. Olympiade Zeitraum 23. Juli bis 8. August 2021 Ursprünglicher Zeitraum 24. Juli bis 9. August 2020 Austragungsort Tokio

Der Kader von Brasilien: Olympia 2021 ohne Neymar

Gerade einmal 13 Tage liegen zwischen dem verlorenen Finale der Copa America und dem Eröffnungsspiel der Brasilianer bei den olympischen Spielen - wenig Zeit, um sich auf das Turnier vorzubereiten.

Ein prominenter Spieler, welcher bei der Copa America die wohl wichtigste Rolle für die Gelben gespielt hat, wird nicht dabei sein: Superstar Neymar hat von seinem Verein, PSG (Paris Saint-Germain), keine Freigabe erteilt bekommen, weshalb er nicht mit nach Japan darf.

Drei "Opas" dürfen mit: Das sind die Kaderregeln bei den olympischen Spielen

Bei den olympischen Spielen gelten aktuell bei der Kaderzusammenstellung folgende Regeln: Alle Spieler müssen jünger als oder 24 sein, allerdings darf es drei Ausnahmen davon geben. Ein Spieler ist verglichen zu seinen Mitspielern dabei besonders alt.

Altstar Dani Alves, in Europa unter anderem für PSG und dem FC Barcelona aktiv, wird mit 38 Jahren seine Nation auf das Feld führen. Neben dem Rechtsverteidiger sind Santos (TW, 31) und Diego Carlos (IV, 28) die beiden Erfahrenen, welche mit der jungen Truppe um den Titel spielen wollen.

Die Torhüter der brasilianischen Nationalmannschaft

Spieler Rückennummer Verein Alter Marktwert Santos 1 Club Athletico Paranaense 31 2.5 Mio. € Brenno 12 Gremio Porto Alegre 22 3.5 Mio. € Lucao 22 Vasco da Gama Rio de Janeiro 20 500 Tsd. €

Verteidigung gewinnt Titel: Die Abwehr Brasiliens

Spieler Rückennummer Verein Alter Marktwert Diego Carlos 3 FC Sevilla 28 45 Mio. € Ricardo Graca 4 Vasco da Gama Rio de Janeiro 24 1.2 Mio. € Guilherme Arana 6 Clube Atlético Mineiro 24 5.5 Mio. € Dani Alves 13 FC Sao Paolo 38 2 Mio. € Bruno Fuchs 14 ZSKA Moskau 22 4 Mio. € Nino 15 Fluminense Rio de Janeiro 24 4 Mio. € Abner 16 Club Athletico Paranaense 21 7.5 Mio. €

Über 360 Millionen Euro Marktwert im ganzen Kader: Das ist das Mittelfeld

Spieler Rückennummer Verein Alter Marktwert Gabriel Menino 2 SE Palmeiras São Paulo 20 14 Mio. € Douglas Luiz 5 Aston Villa 23 35 Mio. € Bruno Guimaraes 8 Olympique Lyon 23 30 Mio. € Matheus Henrique 18 Grêmio Porto Alegre 23 15 Mio. € Reinier 19 BVB (Borussia Dortmund) 19 16 Mio. € Claudinho 20 Red Bull Bragantino 24 11 Mio. €

Bundesligaspieler zwei und drei: Diese Stürmer sind für die Tore zuständig

Spieler Rückennummer Verein Alter Marktwert Paulinho 7 Bayer Leverkusen 21 13 Mio. € Matheus Cunha 9 Hertha BSC 22 30 Mio. € Richarlison 10 FC Everton 24 55 Mio. € Anthony 11 Ajax Amsterdam 21 25 Mio. € Malcom 17 Zenit St. Petersburg 24 22 Mio. € Gabriel Martinelli 21 FC Arsenal 20 22 Mio. €

Die Übertragung der olympischen Spiele: So ist Brasilien im TV und LIVE-STREAM zu sehen

Das größte Event der sportlichen Welt lockt natürlich viele Menschen vor die Fernsehgeräte, das ist hier nicht anders. Wir schauen uns in diesem Artikel genauer an, wer was überträgt.

Zu viele Events: Fernsehsender müssen sich für bestimmte Wettbewerbe entscheiden

Zuerst einmal muss man folgendes klarstellen: Es gibt im Laufe der olympischen Spiele so viele unterschiedliche Wettbewerbe, Runden und Sportarten, dass immer nur ein Bruchteil LIVE gezeigt werden kann!

Je nachdem was gerade stattfindet entscheiden entweder die Fernsehsender, was sie zeigen, oder aber es ist durch bestimmte Lizenzen festgelegt. Dabei wird in Deutschland logischerweise besonders auf deutsche Sportler:innen geachtet.

Eurosport als aktivster Fernsehsender: So seht ihr Olympia LIVE im TV und LIVE-STREAM

Wann die Fußballspiele und in welchem Ausmaß LIVE gezeigt werden, ist bei den meisten nicht klar - so oder so kann man aber jederzeit bei Eurosport vorbeischauen!

Der Sender mit Sitz in München ist in diesem Sommer das Unternehmen, was in Deutschland die meisten Sportarten der olympischen Spiele zeigen wird! Dadurch zeigt auch DAZN die Spiele live und in voller Länge.

Wer zeigt / überträgt Olympia? So funktioniert Eurosport

Ob Eurosport 1 oder Eurosport 2 - hier seid ihr rund um die Uhr bestens versorgt. Ihr wisst nicht wie ihr Eurosport empfangen könnt? Hier steht alles zu Eurosport bei unterschiedlichen TV-Anbietern.

Eine weitere Möglichkeit: Eurosport 1 und Eurosport 2 laufen auch auf der Streamingplattform DAZN - ohne dass man irgendetwas zusätzlich bezahlen müsste! Dabei ist der Streamingdienst im ersten Monat kostenlos, hier findet ihr alles rund um den unverbindlichen Probemonat.

ARD und ZDF zeigen Olympia: So ist Deutschland - Brasilien LIVE zu sehen

Auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird Olympia übertragen - wenn auch nicht so exzessiv wie bei Eurosport. Das ZDF und die ARD (Das Erste) wechseln sich täglich ab, so wird das ZDF beispielsweise am Freitag, dem 23. Juli, die Eröffnungsfeier übertragen.

Ob das Spiel zwischen Brasilien und Deutschland im Free-TV übertragen wird steht bereits fest: Das Erste zeigt die Begegnung kostenlos, also im Free-TV! Auch Deutschland vs. Cote d'Ivoire wird LIVE und gratis zu sehen sein (ZDF).

Highlights? Fernsehsender zeigen die besten Momente in der Kurzfassung!

Auch um die Highlights werdet ihr euch keine Sorgen müssen - diese werden entweder auf den Seiten der Fernsehsender (ARD, ZDF, Eurosport), auf DAZN oder auf YouTube (Sportschau, Sportstudio, Eurosport) kostenlos hochgeladen!

Die Gruppe D bei Olympia LIVE im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele von Deutschland und Brasilien übertragen