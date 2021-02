Lazio Rom vs. FC Bayern München live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 0:3

In der Champions League muss der FC Bayern München bei Lazio Rom antreten. Hier gibt's das Spiel aus der italienischen Hauptstadt im LIVE-TICKER.

Der Klub-Weltmeister mischt wieder in der Champions League mit. In der Königsklasse muss der FC Bayern München bei Lazio Rom antreten. Die Partie im Stadio Olimpico beginnt um 21 Uhr.

Ihr wollt die Partie nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM sehen? Kein Problem, auch das geht heute natürlich. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie Lazio Rom vs. FC Bayern München .

Lazio Rom - FC Bayern München 0:3 (0:3) Tore 0:1 Lewandowski (9.), 0:2 Musiala (24.), 0:3 Sane (42.) Aufstellung LAZ Reina - Patric, Acerbi, Musacchio (31., Lulic) - Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile Aufstellung FCB Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski Gelbe Karten Luis Alberto (28.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER : HALBZEIT

45' +1 Dann ist Halbzeit in Rom. Der Schiedsrichter bittet beide Teams in die Kabinen.

45' Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

44' Damit sind die Weichen endgültig gestellt. Der Klub-Weltmeister scheint bereits im Hinspiel alles klar machen zu können. Der Weg ins Viertelfinale ist geebnet.

TOOOR! Lazio Rom - FC Bayern München 0:3 | Torschütze: Sane

42' Nach einem schlimmen Ballverlust von Patric geht Kingsley Coman über links auf und davon, bittet im Sechzehner Francesco Acerbi zum Tanz. Den Linksschuss des Franzosen pariert Pepe Reina noch. Doch die Kugel springt direkt vor die Füße von Leroy Sane, der mit dem rechten Fuß aus fünf Metern nur noch einschießen muss.

40' Dann treten die Hausherren mal zielgerichtet auf. Manuel Lazzari behält links in der Box den Überblick, legt für Ciro Immobile auf. Dessen Linksschuss aus verheißungsvoller Position wird von David Alaba abgeblockt.

38' Immer wieder gehen die Münchener ganz früh drauf, stören den Gegner bereits im Spielaufbau. Und das schmeckt den Männern von Simone Inzaghi überhaupt nicht.

36' Auf der Gegenseite zeigen sich die Römer mal wieder. Patric bringt zumindest einen Distanzschuss an, auch wenn dieser das Tor verfehlt unn Manuel Neuer nicht zum Eingreifen zwingt.

35' Gerade gerät Lazio gehörig unter Druck, ist gar nicht in der Lage sich sauber hinten raus zu befreien. Jamal Musiala wird noch rechtzeitig am Schuss gehindert - nicht aber Robert Lewandowski. Dessen verdeckter Rechtsschuss wird von Pepe Reina per Fußabwehr pariert.

33' Über weite Strecken hat der deutsche Rekordmeister die Angelegenheit im Griff, führt überwiegend den Ball. Sollte es noch weiterer Taten bedurft haben, um beim Gegner Eindruck zu hinterlassen, so haben die Gäste dafür in der ersten halben Stunde gesorgt.

31' WECHSEL | Dann wird der Verursacher des ersten römischen Gegentreffers von Simone Inzaghi abberufen. Mateo Musacchio muss den Rasen verlassen und Platz für Senad Lulic machen.

28' GELBE KARTE | Erstmals kramt Schiedsrichter Orel Grinfeld den gelben Karton hervor. Den bekommt Luis Alberto wegen eines Fouls an Alphonso Davies zu sehen. Für den Spanier ist das die zweite Verwarnung im laufenden Wettbewerb. Eine Sperre setzt es nach der dritten.

26' Zwei Gegentreffer bereits im Heimspiel - schlechte Karten für Lazio! Dennoch spielen die Biancocelesti jetzt offensiv ein wenig mit, sorgen in Person von Sergej Milinkovic-Savic für die nächste Abschlusshandlung. Dessen Linksschuss aus der zweiten Reihe wird eine Beute von Manuel Neuer.

TOOOR! Lazio Rom - FC Bayern München 0:2 | Torschütze: Musiala

24' Auf der linken Seite führt Alphonso Davies den Ball. Über Leon Goretzka landet die Pille in zentraler Position bei Jamal Musiala. Dieser wird nicht entschlossen angegriffen, feuert exakt von der Strafraumgrenze mit dem rechten Fuß, trifft flach und unhaltbar ins linke Eck.

23' Inzwischen wirken die Hausherren etwas aktiver und erspielen sich den ersten Torabschluss. Joaquin Correa bedient Luis Alberto, der halblinks in der Box mit dem rechten Fuß flach aufs kurze Eck schießt. Manuel Neuer hält ohne Probleme.

20' Die Römer fragen aber auf jeden Fall mal nach, ob das Duell Boateng gegen Milinkovic-Savic nicht einen Elfmterpfiff hätte nach sich ziehen müssen. Von VAR-Seite jedoch kommt in dieser Richtung nichts.

19' Dann gelangen die Gastgeber tatsächlich mal in den Strafraum. Sergej Milinkovic-Savic tankt sich durch die Mitte in die Box, bleibt zwar hängen, das Spielgerät aber springt zu Patric, der völlig frei vor Manuel Neuer auftaucht, mit dem linken Fuß aber kläglich vergibt. Ohnehin aber ertönt richtigerweise der Abseitspfiff.

17' Nachdem sich Lazio eben über Manuel Lazzari nach vorn traute, bietet sich kurz danach den Gästen ein wenig Platz. Zur Abwechslung läuft die Sache mal über links. Robert Lewandowski zieht den Ball von der Grundlinie in die Mitte. Leroy Sane geht noch vor dem ersten Pfosten zum Ball, muss es daher künstlerisch mit der Hacke probieren. Das klappt nicht ganz.

14' Stattdessen behalten die Münchener alles im Griff, tauchen jetzt erneut im Sechzehner auf. Joshua Kimmich sucht von rechts noch eine Anspielstation. Francesco Acerbi unterbindet das Ansinnen.

11' Die bislang so abwartende Haltung bringt die Hausherren nun nicht mehr weiter. Jetzt müssen die Römer mehr tun. Eine Reaktion jedoch bleibt erst einmal aus.

TOOOR! Lazio Rom - FC Bayern München 0:1 | Torschütze: Lewandowski

9' Erneut greifen die Gäste über rechts mit Niklas Süle, Joshua KImmich und Leroy Sane an. Dann bleibt der Angriff stecken. Doch was macht Mateo Musacchio denn da? Dessen Rückpass misslingt völlig. Da kann Pepe Reina nichts mehr retten, denn Robert Lewandowski spritzt dazwischen, schlägt einen Haken zur Mitte - am Keeper vorbei. Nun braucht der Stürmer die Kugel nur noch mit dem linken Fuß ins leere Tor schieben und erzielt seinen vierten Saisontreffer in der Königsklasse.

8' Die unmittelbar folgende erste Ecke dieser Begegnung bringt nicht direkt etwas ein. Dann jedoch setzen die Gäste Joshua Kimmich rechts in der Box in Szene. Dessen scharfe Hereingabe verpasst Robert Lewandowski knapp.

7' Welch ein Strumlauf von Niklas Süle! Nach einem Doppelpass vom Jamal Musiala taucht der Rechtsverteidiger vorn im Strafraum auf. Den Flachpass in die Mitte klärt Sergej Milinkovic-Savic in höchster Not.

6' Auf Münchener Seite fehlt es noch am letzten Pass, der gerät grundsätzlich zu ungenau. Auch darüber hinaus wird das Spiel durch viele Ballverluste geprägt.

4' Jetzt wollen die Hausherren dann auch mal den Ball haben - und ihn länger in den eigenen Reihen halten. Die Angriffsbemühungen bleiben spätestens 20 Mter vor dem Tor stecken.

2' Gleich von Beginn an bemüht sich der deutsche Meister ums Spielgeschehen. Der Blick ist nach vorn gerichtet. Lazio wartet erst einmal ab.

Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER : ANPFIFF

1' Soeben ertönt der Anpfiff zum allerersten Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Die Gäste stoßen an. In der ewigen Stadt herrschen bei zwölf Grad und klarem Himmel exzellente Bedingungen. Der Rasen präsentiert sich in sehr guter Verfassung.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Orel Grinfeld betraut. Der 39-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 13. Einsatz in der Champions League - vier davon in der Qualifikation. Dem Israeli stehen die Landsleute Roy Hassan und Idan Yarkoni als Assistenten zur Seite. Als vierter Offizieller fungiert Gal Leibovitz.

Vor Beginn | Lazio war in der Gruppe F unterwegs, blieb dabei ohne Niederlage, musste aber dennoch Borussia Dortmund den Vortritt lassen. Gewinnen konnten die Römer einzig ihre Heimspiele gegen den BVB und Zenit St. Petersburg (jeweils 3:1). Alle übrigen Begegnungen endeten unentschieden. Erst zum sechsten Mal sind die Biancocelesti in der Königsklasse dabei, überstanden zuvor einzig beim Debüt 1999/2000 die Gruppenphase und schafften es damals bis ins Viertelfinale.

Vor Beginn | In der Königsklasse ist der deutsche Rekordmeister seit 17 Partien ohne Niederlage, gewann 16 davon. Das einzige Remis während dieser Serie fingen sich die Münchener während der jüngsten Gruppenphase bei Atletico ein (1:1), als das Weiterkommen bereits feststand. Die Gruppe A dominierte der Titelverteidiger klar, ließ auch RB Salzburg und Lokomotiv Moskau deutlich hinter sich.

Vor Beginn | Während sich die Hausherren also in toller Form befinden, hat der FC Bayern seit dem Titelgewinn bei der Klub-WM kein Spiel mehr gewonnen. Einem 3:3 gegen Arminia Bielefeld folgte am Samstag das 1:2 bei Eintracht Frankfurt. Dennoch weist der Champions-League-Sieger in der Tabelle noch immer zwei Punkte Vorsprung auf. Würde man in der bayerischen Landeshauptstadt jammern, dann ganz sicher auf hohem Niveau.

Vor Beginn | Im Sadio Olimpico hat der aktuell Sechste der Serie A den Tabellenführer der Bundesliga zu Gast. Lazio hechelt der Spitze um zehn Punkte hinterher, hat aber noch vollständigen Kontakt zu den Plätzen, die für die kommende Saison erneut Königsklassen-Fußball bedeuten. Ohnehin verloren die Biancocelesti seit Beginn des Jahres in der Liga lediglich eine Partie - vor gut einer Woche gegen den derzeitigen Spitzenreiter Inter (1:3). Von den übrigen acht Begegnungen wurden sieben gewonnen. Zu Hause haben die Römer sechs Siege in Folge eingefahren. Die letzte Heimpleite stammt von Mitte Dezember - ein 1:2 gegen Hellas Verona.

Vor Beginn | Zwei Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste. Für Marc Roca und Eric Maxim Choupo-Moting (beide Bank) rücken Leon Goretzka und Jamal Musiala in die Münchener Startelf. Sonderlich viele Optionen bieten sich Hansi Flick nicht, denn auf der Bank halten sich lediglich sechs Profis für eine eventuelle Einwechslung bereit.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel am Samstag nimmt Simone Inzaghi eine Veränderung vor. Anstelle von Senad Lulic, der heute zunächst auf der Bank Platz nehmen wird, rutscht Manuel Lazzari in die römische Anfangsformation.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions Legue zur Begegnung im Achtelfinale zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern.

Lazio Rom vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Lazio:

Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile

Der FC Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski

Noch mehr Informationen zu den Aufstellungen beider Teams erhaltet Ihr in einem extra Artikel auf unserer Homepage .

Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 1. Pflichtspiel zwischen Lazio und Bayern München. Lazio hat von seinen 6 Champions League-Spielen gegen deutsche Teams nur 1 verloren (S2 U3). Zuhause sind die Römer gegen Bundesliga-Klubs noch ungeschlagen.

Bayern ist in Italien seit 5 Champions League-Spielen ungeschlagen (S3 U2). Bei den letzten beiden CL-Spielen der Münchner im Stadio Olimpico fielen insgesamt 13 Tore, darunter gleich 8 beim 7-1-Sieg bei der AS Roma im Oktober 2014.

Lazio steht erstmals seit 21 Jahren wieder in der K.o.-Runde der Champions League (zuletzt 1999/00), dies ist die längste Zeitspanne zwischen 2 K.o.-Runden-Teilnahmen eines bestimmten Klubs.

Bayern hat zum 13. Mal in Folge die K.o.-Runde der Königsklasse erreicht, nur Real Madrid (24) und Barcelona (17) haben dies aktuell länger geschafft. Bei den letzten 12 Anläufen haben die Münchner 10-mal das Viertelfinale erreicht.

Seit letzter Saison hat Bayern 16 seiner letzten 17 Champions League-Spiele gewonnen (U1), und das bei einer Tordifferenz von +48 (61-13) – das sind 4 Siege mehr als der zweitbeste Klub in dieser Hinsicht (Paris SG, 12).

Bayern hat in seinen letzten 27 Champions League-Spielen nur 1-mal kein Tor erzielt (0-0 gegen Liverpool in Anfield, Februar 2019). Lazio dagegen hat in seinen letzten 17 Partien in diesem Wettbewerb immer mindestens 1 Treffer hinnehmen müssen. Zuletzt ohne Gegentor blieben die Römer in diesem Wettbewerb vor 17 Jahren, als man im September 2003 mit 2-0 bei Besiktas gewann.

Die Zahl der erwarteten Gegentore (Expected Goals Against) der Bayern in den 6 Gruppenspielen war die zweithöchste (9,08) aller Achtelfinalisten nach der von Mönchengladbach (11,77). Manuel Neuer zeigte in den 6 Spielen mehr Paraden (27) als jeder andere Torhüter im Wettbewerb.

Lazio hat von seinen 6 Gruppenspielen in dieser Saison nur 2 gewonnen. Dies sind die wenigsten Siege aller Achtelfinalisten (neben Atlético Madrid und Mönchengladbach).

Lazio hat in seinen letzten 12 Champions League-Spielen immer zumindest 1 Tor geschossen und zumindest 1 kassiert. Dies gab es in der Geschichte dieses Wettbewerbs noch nie.

Lazios Ciro Immobile hat bei seinen 9 Starteinsätzen in der Champions League 8 Tore geschossen. Seine letzten 3 Treffer waren allesamt Elfmeter. Seine 5 Tore in dieser Saison sind die beste Bilanz eines italienischen Spielers in der Champions League seit Alessandro Del Piero in der Saison 2008/09 (auch 5).

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat seit dem Beginn der Saison 2017/18 in 33 Champions League-Spielen 31 Treffer erzielt, mehr als jeder andere Spieler in diesem Zeitraum (Cristiano Ronaldo brachte es auf 29 Tore in 34 Spielen).

20 % aller Champions League-Tore, die von Lazio-Spielern erzielt wurden, hat der aktuelle Trainer Simone Inzaghi geschossen (15 von 75). Er war auch der beste Torschütze des Teams, als Lazio zuletzt die K.o.-Phase in der UCL erreicht hat (9 Tore in der Saison 1999/00).

Lazio Rom vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Lazio Rom vs. FC Bayern München heute ... im TV Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Achtelfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie "Sehr gute Chance": Bayern träumen vom neuerlichen Gipfelsturm

Bayern München träumt von einer "Ära" in der Champions League und der erfolgreichen Titelverteidigung. Doch vor dem Duell mit Lazio Rom gibt es zahlreiche Probleme.

Die Bosse träumen schon von einer "Ära" in der Champions League und sehen eine "sehr gute Chance" auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Und auch Hansi Flick wischte die vielfältigen Alltagssorgen vor der Reise in die "ewige Stadt" beiseite. "Die Champions League ist für uns eine besondere Sache, das sind besondere Spiele. Da erwarte ich auch, dass die Mannschaft besonders motiviert ist", sagte der Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bestimmt.

Formschwäche hin, personelle Probleme her: Der italienische Spitzenklub um den Ex-Dortmunder Ciro Immobile soll beim neuerlichen Gipfelsturm nur ein Zwischenschritt sein. Vorstand Oliver Kahn sieht "eine sehr gute Chance, dass wir in dieser Saison sehr weit kommen". Und auch Sportchef Hasan Salihamidzic hat schon das Finale am 29. Mai in Istanbul im Blick, wenn er sagt: "Diese Mannschaft ist in der Lage, eine Ära zu prägen."

So wie einst Real Madrid. Den Königlichen war es als erstem und bislang einzigem Team gelungen, Europas Fußball-Krone zu behalten. Von 2016 bis 2018 gelang Real sogar der Titel-Hattrick. Träume von derartigen Höhen hält sogar Kahn für "vermessen", wie er dem kicker sagte. Für den Super-Coup müsse "alles passen", betonte Flick, Thomas Müller nennt ihn "außergewöhnlich und sehr schwierig", aber: "Unmöglich ist nichts."

Doch Müller ist wegen seiner Corona-Quarantäne zur Tatenlosigkeit verdammt. Obwohl neben dem wichtigen Anführer beim Abflug am Montagnachmittag in Serge Gnabry, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Douglas Costa weitere wichtige Alternativen fehlten, betonte Flick, er habe "absolutes Urvertrauen" in sein Team.

Hoffnung macht das starke Comeback von Leon Goretzka, dem Flick nach einem längeren Gespräch eine Startelf-Garantie gab. Der von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge angezählte Niklas Süle ist angeschlagen, für ihn sei Joshua Kimmich rechts hinten eine Option, meinte Flick. Um den freien Mittelfeldplatz kämpfen dann Jamal Musiala, Marc Roca und Eric Maxim Choupo-Moting.

Die Historie spricht nicht gerade für die Bayern. Von den vorherigen 27 Champions-League-Siegern erreichten nur sechs in der darauffolgenden Saison erneut das Finale: Der AC Mailand (1995), Ajax Amsterdam (1996), Juventus Turin (1997), Manchester United (2009) und eben Real (2017 und 2018). "Du musst eine perfekte Saison spielen", weiß Flick.

Doch davon ist der Rekordmeister aktuell ein gutes Stück entfernt. Nach den Rückschlägen gegen Bielefeld (3:3) und in Frankfurt (1:2) ist sogar der heimische Titelkampf wieder spannend. "Bayern hat die gleichen Probleme wie fast alle Spitzenteams in Europa: Viele Spiele, wenig Training, hohe Belastung. Das hinterlässt Spuren", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei Sport1. Doch während Manchester City oder Paris St. Germain zuletzt massiv ins Rollen kamen, stockte der Bayern-Motor.

Salihamidzic hält dagegen: "Wir haben jetzt eine Topmannschaft mit einem überragenden deutschen Kern, dazu internationale Topspieler, die Weltmeister und Weltfußballer wurden." Er sieht den FC Bayern "natürlich" dazu in der Lage, "die Champions League noch einmal zu gewinnen, die Qualität und Mentalität geben das her".

Doch schon die erste Hürde ist hoch, warnt Lazio-Kenner Miroslav Klose. "Wir müssen wieder unsere gewohnte Leistung bringen, sonst sind wir kein Favorit", sagte Flicks Assistent, der einst für die Römer stürmte. Immobile, der in der Vorrunde gegen Ex-Klub Dortmund (3:1/1:1) zweimal traf, hält er für "besonders gefährlich". Müller betonte daher: "Vorsicht ist geboten!"

Quelle: SID

Lazio Rom vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick