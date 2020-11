Deutschland - Tschechien live: Das Länderspiel im LIVE-TICKER - 1:0

Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute Abend gegen Tschechien. Wir sind beim Länderspiel in Leipzig in voller Länge im LIVE-TICKER dabei.

Die Mannschaft bestreitet heute das Testspiel gegen . Um 20.45 Uhr empfängt das DFB-Team das Nachbarland zu Freundschaftsspiel.

Wenn Ihr wissen wollt, wo das Testspiel an diesem Mittwochabend heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird, dann seid Ihr in diesem Artikel richtig.

vs. Tschechien 1 :0 (1:0) Tore 1:0 Waldschmidt (13.) Aufstellung Deutschland Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan (46., Dahoud), Neuhaus, Max (68., Schulz) - Brandt, Waldschmidt, Hofmann (21., Amiri) Aufstellung Tschechien Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak (46.,Soucek) - Holes - Cerny (46., Jankto), Dockal (69., Darida), Barak (69., Kral), Kopic - Krmencik (46., Vydra) Gelbe Karten -

Deutschland vs. Tschechien live: WECHSEL

Silhavy wechselt zum vierten und fünften Mal: Kral ersetzt Barak und Herthas Darida kommt für Kapitän Dockal, den auffälligsten Mann bei den Gästen. 69' Der starke Max - Vorlagengeber beim bisher einzigen Tor des Abends - beendet sein Debüt im Nationaltrikot, Schulz übernimmt seine Rolle.

65' Wie im ersten Durchgang nach einigen Minuten erarbeiten sich Löws Mannen jetzt wieder mehr Ballbesitz. Einige Ungenauigkeiten sind im Spielaufbau aber erneut drin.

62' Neuhaus überzeugt im Mittelfeld als Schaltzentrale, ist auf jeden Fall einer der auffälligsten Akteure.

60' Eine Stunde ist rum und Tschechien gut aus der Kabine gekommen. Das darf man aber nicht überbewerten, hatten die ersten 45 Minuten doch durchaus ähnlich begonnen und Deutschland übernahm nach etwas Anlaufzeit.

59' Neuhaus zieht links in den Sechzehner ein, macht eine Bewegung nach außen und schließt flach ab - neben den langen Pfosten.

57' Feine Kombination zwischen Brandt und Koch in der eigenen Hälfte, Koch schickt anschließend Amiri in die Spitze und Baku läuft auf dem rechten Flügel mit - Schiedsrichter Treimanis sieht Amiri jedoch im Abseits.

55' Jetzt taucht Soucek auf der anderen Seite auf, aber mit dem Kopf. Nach einer Ecke von rechts schließt er ab, Trapp hat den zu zentral platzierten Versuch,

53' Glück für Silhavys Auswahl, dass es keinen Elfmeter für die DFB-Mannschaft gibt, denn Soucek geht im eigenen Strafraum ziemlich deutlich mit der Hand an das Spielgerät.

52' In der ersten Hälfte kam Deutschland auf 60 Prozent Ballbesitz, die Reprezentace will das jetzt anscheinend anders gestalten.

49' Die Tschechen bemühen sich, schnell Initiative zu ergreifen, lassen die Kugel auf der Suche nach Lücken in den gegnerischen Ketten durch die Reihen laufen.

46' Dockal schießt rechts innerhalb des Strafraums, Trapp hält aber ohne Schwierigkeiten.

Deutschland vs. Tschechien live: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Und dann geht's weiter mit dem 2. Durchgang.

WECHSEL in der Halbzeit:

46' Und auch Löw tauscht: Dahoud ersetzt Gündogan.

46' Silhavy zur Pause mit dem Dreifachwechsel: Jankto kommt für Debütant Cerny ...

46' ... Soucek für Novak ...

46' ... und Vydra für Krmencik.

HALBZEIT-FAZIT

Das deutsche Nationalteam führt verdient gegen das tschechische. Bereits in der 13. Minute hatte Waldschmidt nach Vorlage des Debütanten Max für das 1:0 gesorgt, etwas später fand die Löw-Elf auch spielerisch in die Partie und übernahm die Kontrolle. Mehrere Möglichkeiten auf den zweiten Treffer ließen die Hausherren aber aus, vor allem Brandt und Amiri hatten ihn auf dem Fuß.

Deutschland vs. Tschechien live: HALBZEIT

45' + 1' 120 Sekunden Nachspielzeit in Durchgang eins.

45' Jan Kopic schießt von links mit links aus spitzem Winkel flach neben das lange Eck.

44' Florian Neuhaus versucht es von rechts mit dem rechten Fuß halbhoch auf den kurzen Winkel, Pavlenka pariert.

43' Dicke Doppelchance: Erst scheitert Amiri völlig frei vor dem Tor an Pavlenka, dann legt Baku von rechts auf ihn ab - und erneut zieht er gegen den Schlussmann den kürzeren.

41' Mal eine Möglichkeit für die Gäste: Cerny flankt von rechts an den kurzen Balken, Kopic köpft auf das kurze Eck - Trapp ist da.

39' Dockal schlägt den Ball aus dem rechten Halbfeld vorne rein, Koch klärt.

37' Löws Mannen übernehmen mehr und mehr, haben jetzt nicht nur das Chancenplus, sondern lassen das Rund auch über längere Zeit in den eigenen Reihen laufen.

35' Eckball Nummer eins für Deutschland: Max gibt den Ball von der rechten Seite an den ersten Pfosten, dort bereinigt ein Gegner.

32' Jemelka spielt an der eigenen Gefahrenzone einen katastrophalen Fehlpass, Brandt nimmt das Leder an, macht einen Schritt Richtung Mitte und schließt aus 13 Metern mit rechts hoch ab - weit am langen Winkel vorbei. Das hätte durchaus das zweite Tor sein können.

32' Amiri schießt aus halbrechter Position mit dem rechten Fuß aus einiger Entfernung flach, Pavlenka hat den Ball.

31' Max leistete sich bei seinen 13 Zuspielen noch keinen Fehlpass.

30' Max und Baku gefallen auf ihren Außenbahnen bei ihren Debüts offensiv auffällig.

28' Waldschmidt macht halblinks Meter und passt ins Zentrum auf Gündogan, der mit rechts aus 13 Metern einen Kontrahenten trifft. Anschließend kommt Baku von rechts aus spitzem Winkel zum Flachabschluss mit dem rechten Fuß, findet aber in Pavlenka seinen Meister.

25' Max gibt das Spielgerät vom linken Flügel flach vor das Tor, Waldschmidt, Brandt und Amiri kommen jedoch nicht dran. Da war mehr drin.

22' Krmencik prüft Trapp mit einem hohen Distanzschuss mit dem linken Fuß, der Keeper ist zur Stelle.

22' Kevin Trapp und Robin Koch kombinieren gefährlich im eigenen Sechzehner, bekommen das aber auch hin.

Deutschland vs. Tschechien live: WECHSEL

21' Der erste Wechsel: Hofmann muss angeschlagen doch runter, Nadiem Amiri ersetzt ihn.

20' Rund um den gegnerischen Strafraum hat die Silhavy-Elf viel Ballbesitz, klare Chancen erspielt sie sich noch nicht.

18' Jonas Hofmann liegt am Spielfeldrand und wird medizinisch betreut. Nach kurzer Zeit kehrt er allerdings zurück auf den Platz.

17' Die erste Ecke, für Tschechien: Jonathan Tah klärt in der Mitte per Kopf.

16' Max bereitete bei seinem Debüt gleich einen Treffer vor - wie im Übrigen auch sein Konkurrent Gosens.

15' Luca Waldschmidt schoss sein zweites Tor im fünften Länderspiel, auch bei seinem letzten Einsatz gegen die hatte er getroffen.

14' Pavlenka muss nach einem Zusammenprall mit Waldschmidt vor dem Treffer kurz behandelt werden, es geht für ihn aber weiter.

13' Waldschmidt mit der Führung! Erst scheitert Neuhaus mit einem Fernschuss noch an Pavlenka, den Abpraller flankt Max von links jedoch vor das Tor und Waldschmidt netzt aus vier Metern mit links flach ein.

12' Koch entscheidet einen Zweikampf mit Dockal stark für sich, überlupft im Anschluss einen Gegenspieler sehr souverän.

11' Baku gibt den Ball vom rechten Flügel vorne rein, wieder nimmt Pavlenka ihn ohne Probleme auf.

11' Julian Brandt nimmt bei den Gastgebern die Rolle des offensiven Aktivpostens ein.

10' Das Passspiel der tschechischen Nationalmannschaft wirkt sicherer.

9' Dass das DFB-Team nicht eingespielt ist, zeigt sich in ersten Missverständnissen im Spielaufbau.

8' Brandt flankt von links, Pavlenka pflückt die Kugel aber problemlos aus der Luft.

6' Borek Dockal bekommt den Ball rechts im Strafraum und probiert es mit dem rechten Fuß aus spitzem Winkel - flach ans Außennetz.

3' Obwohl Robin Gosens und Benjamin Henrichs offiziell zum Kader gehören, sind sie angeschlagen übrigens keine Alternativen.

Deutschland vs. Tschechien live: ANPFIFF

1' Los geht's. Tschechien ganz in Rot stößt an, Deutschland erwidert in traditionell weißen Trikots, schwarzen Hosen und weißen Stutzen.

Vor Beginn | Die Hymnen erklingen.

Vor Beginn | Das Thermometer zeigt in Leipzig an einem nebligen Abend lediglich noch acht Grad Celsius an.

Vor Beginn | Der Lette Andris Treimanis leitet die Partie.

Vor Beginn | Über die personalle Fluktutation sagt Löw: "Ich weiß, welche Schritte es braucht, um junge Spieler zu entwickeln. Es ist für uns derzeit nicht ganz einfach, mit der aktuellen Situation umzugehen und bewusst manchen Spielern immer mal eine Pause zu gönnen. Es wäre einfacher, wenn ich immer mit einer deckungsgleichen Mannschaft spielen könnte. Aber wir müssen uns der Situation anpassen. Wir hatten beim Umbruch immer klare Vorstellungen und wir wissen, dass dies immer mit Rückschlägen und Widerständen verbunden ist. Aber es macht auch viel Spaß, mit diesen jungen Spielern zu arbeiten, ich spüre eine große Energie, und das ist für mich als Trainer wichtig. Es ist es absolut wert, dem erweiterten Kader das Vertrauen zu schenken. Und ich bin sicher, die Spieler werden es irgendwann zurückzahlen."

Deutschland und Tschechien trafen bislang achtmal aufeinander, sechsmal gewann die deutsche und zweimal die tschechische Auswahl.

Vor Beginn | Mehr Rotation als bei Löw geht nicht? Doch, wie Gegenüber Jaroslav Silhavy beweist: Der Coach der tschechischen Nationalmannschaft nimmt vergleichsweise mit dem 0:1 in der in am 14. Oktober sogar elf Wechsel vor. Bremens Torwart Jiri Pavlenka steht erstmals seit Oktober 2019 in der Startelf, Herthas Vladimir Darida und Augsburgs Tomas Koubek sitzen auf der Ersatzbank. Enschedes Vaclav Cerny (von geliehen) spielt erstmals für die Reprezentace.

Vor Beginn | Löw setzt im Vergleich zum 3:3 in der Nations League gegen die vor einem Monat auf zehn (!) andere Spieler, nur Antonio Rüdiger steht erneut in der Anfangsformation. Ridle Baku und Philipp Max feiern ihr Debüt für das DFB-Team. Die elf Akteure kommen gerade einmal auf eine Erfahrung von 132 Länderspielen, Ilkay Gündogan erzielte mehr Tore (acht) als seine Mitspieler zusammen (sechs).

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Länderspiel Deutschland vs. Tschechien.

Deutschland vs. Tschechien: Die Aufstellung

Deutschland - die Aufstellung

Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Brandt, Waldschmidt, Hofmann

Philipp Max und Ridle Baku geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Joachim Löw beorderte die beiden Neulinge in die Startformation für das Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig (20.45 Uhr/RTL). Baku und Max werden im Mittelfeld auf den Außenbahnen aufgeboten. Zentral spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus.

Das Tor hütet Kevin Trapp. Davor bilden Jonathan Tah, Robin Koch und Antonio Rüdiger eine Dreierkette. Stürmen werden Jonas Hofmann, Luca Waldschmidt und Julian Brandt.

Fakten zur DFB-Aufstellung:

Einzig Antonio Rüdiger stand zuletzt beim 3-3 gegen die Schweiz auch in der Startelf.

Philipp Max und Ridle Baku sind die Debütanten Nummer 111 und 112 in der DFB-Ära Jogi Löw.

Deutschlands Startelf kommt lediglich auf eine Erfahrung von 132 Länderspielen. Gündogan erzielte mehr Tore (8) als die anderen 10 Teamkollegen zusammengerechnet (6).

5 Legionäre stehen in Deutschlands Startelf: Waldschmidt ( ), Max (Eindhoven) und die 3 in spielenden Koch (Leeds), Rüdiger (Chelsea) und Gündogan (ManCity).

Gladbach stellt als einziges Team heute 2 DFB-Starter: Neuhaus und Hofmann.

Tschechien - die Aufstellung:

Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak - Holes - Cerny, Dockal, Barak, Kopic - Krmencik

Fakten zur tschechischen Aufstellung:

Der Bremer Schlussmann Jiri Pavlenka bestreitet sein erstes Länderspiel seit Oktober 2019 (2-3 gegen Nordirland). Er verlor seine letzten 3 Länderspiele (2-3 gegen Nordirland, 1-3 gegen , 0-5 in England).

Vaclav Cerny feiert sein Debüt für Tschechien. Er spielt aktuell auf Leihbasis für Twente Enschede (von Ajax geliehen) und war in 8 Ligaspielen an 8 Toren direkt beteiligt (4 Tore, 4 Assits).

Deutschland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zu der Partie heute

Joachim Löw wollte auf die angeblich negative Stimmung von außen nicht näher eingehen. Dafür kritisierte der Bundestrainer vor den letzten Länderspielen des Jahres erneut die Terminhatz mit klaren Worten.

Leipzig (SID) Joachim Löw legte die Stirn in Falten und überlegte angestrengt. Doch die "dunklen Wolken über der Nationalmannschaft", die Oliver Bierhoff in seiner Brandrede angeprangert hatte, sah der Bundestrainer nicht. "Es ist eine unglaubliche Motivation zu spüren, ein unglaublicher Wille und eine große Freude", sagte Löw am Dienstag: "Es macht Spaß - und den Spielern auch. Man spürt eine große Energie."

Löw wollte vor dem letzten Test des gefühlt verlorenen Länderspieljahres am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien nicht mehr zurückblicken. Ja, auch er spüre, "dass die Stimmung von außen ein bisschen anders" sei, so Löw, manche Beurteilung tue "auch weh". Aber: "Ich weiß, dass es ein schwieriger und steiniger Weg ist, auf dem man Widerstände überwinden muss." Und davon gibt es angesichts der Corona-Pandemie und der Terminhatz reichlich.

"Der Terminkalender ist zu voll. Vieles wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen", kritisierte Löw, der beim ersten Training am Montag gerade einmal mit acht (!) Profis arbeiten konnte: "Wenn wir Trainer jetzt nicht die höchste Vorsicht walten lassen, haben wir nächstes Jahr ein großes Problem." Schwere Verletzungen wie die von Mittelfeld-Ass Joshua Kimmich seien auch eine Folge dessen, "die Spieler werden ständig getrieben", so Löw.

So sieht es auch Kapitän Manuel Neuer, der gegen Tschechien genau wie die anderen Bayern-Stars sowie Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter geschont wird: "So eine Saison hat es noch nie gegeben und wird es hoffentlich auch nie wieder geben."

Löw muss die Belastungen steuern, deswegen dürfen sich gegen Tschechien Profis aus der zweiten Reihe wie Torhüter Kevin Trapp und Stürmer Luca Waldschmidt beweisen. Für die abschließenden National-League-Gruppenspiele in Leipzig gegen die (14. November) und in Sevilla gegen (17. November/beide 20.45 Uhr, ZDF) greift Löw dann wieder auf sein A-Team zurück. Außerdem hofft er auf die Nachnominierung von Abwehrchef Niklas Süle, der nach einem positiven Corona-Befund inzwischen "mehrmals negativ getestet" worden sein soll.

Süles Mitwirken in den Nations-League-Duellen wäre immens wichtig, denn die zuletzt anfällige Defensive muss gegen die Ukraine und gegen Spanien stabiler stehen. Neben dem Gruppensieg ist auch noch ein erneuter sportlicher Abstieg in der Nationenliga möglich, "wir müssen in Alarmstellung sein", forderte Bierhoff.

Das Spiel gegen Tschechien, das von Coronafällen deutlich stärker betroffen ist als die DFB-Auswahl, soll den nötigen Schwung dafür geben. Löw erwartet "keinen Hauruck-Fußball" vom Weltranglisten-45., dafür aber "ein sehr gepflegtes Umschaltspiel mit technischen guten Spielern". Die Kapitänsrolle dürfte Ilkay Gündogan von Neuer übernehmen, sollte der Profi von von Beginn an auflaufen.

Gündogan (30), den seine Corona-Erkrankung vor einigen Wochen zwischenzeitlich heftig aus der Bahn geworfen hatte, fühlt sich wieder "voll im Rhythmus und voll einsatzfähig" - und bereit für die Binde: "Ich versuche, mit Leistung vorne wegzugehen, und wenn die Spieler einen Rat brauchen oder ich etwas ansprechen muss, dann werde ich das natürlich auch machen."

Philipp Max, Felix Uduokhai und Ridle Baku könnten ihr Debüt im Nationaltrikot geben. Nicht zur Verfügung steht dagegen Robin Gosens, der Einsatz von Benjamin Henrichs ist sehr fraglich.

Länderspiel heute live: Die voraussichtlich deutsche Mannschaftsaufstellung

Deutschland vs. Tschechien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung

Ihr wollt die vollen 90 Minuten heute live verfolgen? Deutschland vs. Tschechien kommt heute live im TV und LIVE-STREAM. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell live läuft .

Deutschland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Der direkte Vergleich

DEUTSCHLAND Direkte Duelle: 25 TSCHECHIEN 15 Siege 6 6 Niederlagen 15 3 Remis 3 51 Tore 34

Deutschland vs. Tschechien im LIVE-TICKER: Das Testspiel im Überblick