Länderspiel heute live im Free-TV: Wo läuft Deutschland gegen die Ukraine?

Deutschland muss am Samstag in der Ukraine antreten. Bei Goal bekommt Ihr alle Infos dazu, wo das Länderspiel heute live im Free-TV kommt.

Samstagabend, 20.45 Uhr , beste Sendezeit: In Kiew findet heute das Länderspiel zwischen der und statt. Es geht um Punkte in der UEFA .

Am Mittwoch hatte die DFB-Elf gegen die getestet, nun steht wieder ein Pflichtspiel an. Kann Deutschland gegen die Ukraine seinen ersten Sieg in der Nations League feiern? Bis dato gab es für das Team von Trainer Joachim Löw zwei Unentschieden (jeweils 1:1 gegen und die Anfang September).

Damit ist Deutschland aktuell Dritter in seiner Nations-League-Gruppe, die Ukraine steht auf Rang zwei mit drei Punkten.

Mehr Teams

Deutschland gegen Ukraine: Das Länderspiel wird heute live im Free-TV gezeigt / übertragen. Welchen Sender Ihr einschalten müsst und die wichtigsten Infos zur Übertragung hat Goal in diesem Artikel zusammengestellt.

Länderspiel heute live im Free-TV: Deutschland vs. Ukraine - die Nations League am Samstag

Duell Ukraine - Deutschland Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Kiew (Ukraine)

Länderspiel heute live im Free-TV: Wo wird Deutschland vs. Ukraine übertragen?

Bei der Übertragung der Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft kann man schon mal den Überblick verlieren. Das Testspiel gegen die Türkei zuletzt lief live bei RTL, im September habt Ihr die Nations-League-Spiele der DFB-Elf live im Free-TV beim ZDF gesehen.

Diese beiden Sender sind heute aber nicht an der Reihe. Stattdessen wird Deutschland gegen die Ukraine live bei der ARD übertragen. Das Erste zeigt also den Auftritt des DFB-Teams in Kiew live im Free-TV .

Länderspiel heute live im Free-TV: Deutschland gegen Ukraine läuft in der ARD

ARD und ZDF teilen sich die Rechte an der Übertragung von Deutschlands Spielen in der Nations League untereinander auf. Für die Oktober-Partien (heute gegen die Ukraine, am Dienstag gegen die Schweiz) hat nun die ARD den Zuschlag erhalten.

Bild: Imago Images / ULMER Pressebildagentur

Für prominente Expertise sorgt dabei Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der gemeinsam mit Moderator Alexander Bommes durch die Übertragung führen und dabei ein paar seiner alten Kollegen wiedersehen wird. Kommentator von Deutschland gegen Ukraine live im Free-TV bei der ARD wird Florian Naß sein.

Das Länderspiel heute live im Free-TV - die wichtigsten Infos zur Übertragung von Deutschland - Ukraine in der ARD:

Sender: ARD

ARD Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentator: Florian Naß

Das Länderspiel heute live im Free-TV: Deutschland gegen die Ukraine im LIVE-STREAM sehen

Klar ist: Wer Deutschland gegen die Ukraine live im Fernsehen schauen will, kann das heute im Free-TV tun. Wie oben erklärt, überträgt die ARD das Länderspiel.

Aber wie sieht es mit einem LIVE-STREAM aus? Kann man Deutschland gegen die Ukraine heute auch kostenlos im Internet schauen? Die Antwort ist so einfach wie erfreulich: Ja, das geht!

Die ARD zeigt / überträgt Deutschland gegen Ukraine nämlich auch kostenlos im LIVE-STREAM . Über die ARD-Mediathek erhaltet Ihr Zugriff auf die Übertragung, die genau die gleiche ist wie im TV. Auch hier geht es am Samstag um 20.15 Uhr mit Vorberichten los, auch hier begrüßen Euch Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger. Ab 20.45 Uhr rollt dann der Ball.

Zeigt DAZN das Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine heute im LIVE-STREAM?

Nein, das ist leider nicht der Fall. Deutschland gegen die Ukraine wird live und exklusiv von der ARD übertragen, sowohl im Free-TV als auch im LIVE-STREAM.

Bei DAZN seht Ihr die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft zwar nicht live. Dafür zeigt der Streamingdienst aber zum Beispiel alle Nations-League-Partien ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM!

An diesem Wochenende sind da einige Kracher dabei, zum Beispiel gegen Türkei oder vs. . Der erste Monat bei DAZN ist für Neukunden gratis, danach kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro für ein ganzes Jahr.

In einem separaten Artikel auf Goal erhaltet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN . Und HIER gibt es eine Übersicht über das aktuelle Programm auf DAZN.

Unter anderem diese Spiele zeigt DAZN dieses Wochenende (10. und 11. Oktober) im LIVE-STREAM:

Spanien - Schweiz (Samstag, 20.45 Uhr)

Bosnien - Holland (Sonntag, 18 Uhr)

- (Sonntag, 18 Uhr)

- (Sonntag, 18 Uhr)

- (Sonntag, 20.45 Uhr)

Frankreich - Portugal (Sonntag, 20.45 Uhr)

Russland - Türkei (Sonntag, 20.45 Uhr)

- Slowenien (Sonntag, 20.45 Uhr)

Das Länderspiel heute live im Free-TV sehen: Deutschland gegen die Ukraine - die Aufstellung der DFB-Elf

Rund eine Stunde vor Anpfiff, also heute so gegen 19.45 Uhr, bekommt Ihr hier ganz frisch die Aufstellung von Deutschland geliefert. Zudem sagen wir Euch auch, mit welcher Elf die Ukraine starten wird.

Länderspiel heute live im Free-TV: Die bisherigen Duelle zwischen Deutschland und der Ukraine

Datum Spiel Ergebnis Tore 12. Juni 2016 (EM) Deutschland - Ukraine 2:0 Shkodran Mustafi, Bastian Schweinsteiger 11. November 2011 (Testspiel) Ukraine - Deutschland 3:3 Andrey Yarmolenko, Yevhen Konoplyanka, Sergiy Nazarenko - Toni Kroos, Simon Rolfes, Thomas Müller 14. November 2001 (WM-Playoffs) Deutschland - Ukraine 4:1 Michael Ballack (2), Oliver Neuville, Marko Rehmer - Andriy Shevchenko 10. November 2001 (WM-Playoffs) Ukraine - Deutschland 1:1 Gennadiy Zubov - Michael Ballack 7. Juni 1997 (WM-Qualifikation) Ukraine - Deutschland 0:0 / 30. April 1997 (WM-Qualifikation) Deutschland - Ukraine 2:0 Oliver Bierhoff, Mario Basler

Das Länderspiel heute live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Deutschland - Ukraine