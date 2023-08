"Lächerlich": Cincinnati-Trainer regt sich über Frage, wie man Lionel Messi und Inter Miami stoppen kann, auf

Der Trainer des nächsten Messi-Gegners kann keine guten Ratschläge gebrauchen. Er ahnt, dass es für sein Team schwer wird.

WAS IST PASSIERT? Pat Noonan, Trainer von MLS-Klub Cincinnati, hat sich über die Frage, wie Lionel Messi und Inter Miami zu stoppen seien, aufgeregt. Die beiden Teams treffen im Halbfinale des U.S. Open Cup aufeinander.

WAS WURDE GESAGT? "Das wird ein harter Test. Es gibt Leute da draußen, die haben eine Meinung zu Fragen wie 'Nimmt man Sergio Busquets in Manndeckung oder stellt man bei ihm die Passwege zu?'. Aber dann sind andere Spieler frei und können einem wehtun. Alle versuchen, ein wirklich starkes Team aufzuhalten, aber bislang ist es niemandem gelungen. Wenn man sich Messi anschaut: Es gab in den letzten 20 Jahren nur wenige, die das bei ihm überhaupt geschafft haben. Wenn wir nun meinen, dass wir eine Antwort auf ihn haben, ist das lächerlich", so Noonan.

"Sie haben vor seiner Ankunft elf Spiele in Folge nicht gewonnen und jetzt haben sie seitdem keines mehr verloren", ergänzte der Coach.

WIE GEHT ES WEITER? Messi wartet noch auf sein MLS-Debüt, denn die Liga befindet sich in einer Sommerpause, in der die Pokalwettbewerbe ausgetragen werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1 Uhr deutscher Zeit tritt er mit Inter Miami im Halbfinale des U.S. Open Cup gegen Cincinnati an.