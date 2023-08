"Unmöglich, ihn zu kontrollieren": Nashville-Trainer adelt Lionel Messi nach Pokal-Niederlage

Der Argentinier hinterließ mit Inter Miami beim Sieg über den Nashville SC einen bleibenden Eindruck.

WAS IST PASSIERT? Der Trainer des Nashville SC, Gary Smith, hat sich nach der Niederlage im Finale des Ligapokals gegen Inter Miami beeindruckt von der Leistung von Lionel Messi gezeigt.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist das erste Mal, dass ich Messi live spielen sehe. Und ich denke, was ich mitnehme, ist, dass es Momente im Spiel gibt, in denen es einfach unmöglich ist, gegen ihn zu spielen", sagte Smith gegenüber Apple TV+.

Weiter führte er aus: "Nicht über einen längeren Zeitraum. Nicht 90 Minuten lang. Es gibt Phasen, in denen er einfach zum Leben erwacht und es fast unmöglich ist, ihn bei seinen Aktionen zu stoppen und zu kontrollieren. Um ganz ehrlich zu sein, hätten wir heute Abend gewonnen, wenn Messi nicht in ihrem Team gewesen wäre."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der argentinische Weltmeister erzielte gegen Nashville den Führungstreffer für Miami zum 1:0. Außerdem war er auch beim anschließenden Elfmeterschießen erfolgreich, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden hatte.

WIE GEHT ES WEITER? Messi hat Inter Miami zwar zu einer historischen ersten Trophäe verholfen, doch in der MLS gibt es noch einiges zu tun. Der Klub aus Florida liegt weiterhin am Tabellenende der Eastern Conference. Mit Messi sowie seinen Ex-Barcelona-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba will man jedoch den 12-Punkte-Rückstand auf die Playoff-Plätze aufholen.