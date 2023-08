"Er liebt es zu spielen!" - Erstmal keine Verschnaufpause für Lionel Messi bei Inter Miami

Der Trainer von Inter Miami, Gerardo Martino, vergibt Lionel Messi eine Einsatzgarantie, bis dieser um eine Pause bittet.

WAS IST PASSIERT? Tata Martino, Trainer von Inter Miami, hat seinem Superstar Lionel Messi eine Einsatzgarantie gegeben und erklärt, dass die Entscheidung über eine Pause für den Argentinier einzig und allein vom diesem selbst abhänge. Er erklärte zudem, dass der 36-Jährige im bevorstehenden Duell mit Cincinnati im U.S. Open Cup nicht geschont wird.

WAS WURDE GESAGT? Gegenüber Reportern sagte Martino: "Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass er sich ausruhen und alle drei bis vier Tage erholen sollte. Der Mittwoch ist natürlich nicht so ein Tag. Aber Sie wissen ja, wie er ist: Er liebt es zu spielen. Solange er also nichts sagt, wird er weiterspielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi verhalf Inter Miami kürzlich zum Gewinn des League Cups, als er in sieben Spielen für seinen neuen Verein zehn Tore erzielte. Der Titel war der 44. Pokalsieg für den Argentinier, der nun der höchstdekorierte Spieler der Geschichte ist.

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami trifft am 24. August im Halbfinale des U.S. Open Cup im TQL Stadium auf Cincinnati.