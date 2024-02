Inter Miami bei LA Galaxy im TV und LIVE STREAM: Wo kann man Lionel Messi heute live sehen?

Lionel Messi und Inter Miami treten zum Topspiel bei LA Galaxy an. Wer überträgt die Partie in Deutschland live?

Am 2. Spieltag der MLS-Saison 2024 sind Lionel Messi und Inter Miami bei LA Galaxy zu Gast.

Die Partie findet deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag (25. Februar) auf Montag (26. Februar) statt und wird um 2.30 Uhr angepfiffen.

Wer sich das Spiel von Messi live im TV oder Stream anschauen will, der kann das bei Apple TV tun. Um dabei zu sein, benötigt Ihr dort ein Abonnement.

Inter Miami bei LA Galaxy heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Spiel?

Spiel LA Galaxy vs. Inter Miami Wettbewerb MLS, 2. Spieltag Datum Montag, 26. Februar 2024 (deutsche Zeit) Uhrzeit 2.30 Uhr (deutsche Zeit) Ort Dignity Health Sports Park (Los Angeles)

Wer zeigt / überträgt LA Galaxy vs. Inter Miami heute im TV und STREAM? Der Sender, um Lionel Messi live zu sehen

Inter Miami bei LA Galaxy heute im TV und Live Stream schauen: News zu Lionel Messi und Co.

News zu LA Galaxy

LA Galaxy hat im Gegensatz zu Miami in der neuen MLS-Saison noch kein Spiel bestritten. Das Duell mit Lionel Messi und Co. ist also der Auftakt in die Spielzeit für die Mannschaft um Ex-Barcelona-Talent Riqui Puig.

Getty Images

Vergangene Saison hatte Galaxy ebenso wie Miami die Playoffs verpasst - das soll in diesem Jahr natürlich anders werden.

News zu Inter Miami

Auch Messi und Miami wollen nach der Enttäuschung im vergangenen Jahr in dieser Saison nun unbedingt die MLS-Playoffs erreichen.

Getty Images

Der Start ist dabei gelungen, am 1. Spieltag gab es einen 2:0-Sieg gegen Salt Lake City.

Inter Miami vs. LA Galaxy im LIVE STREAM und TV sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Miami 0 Siege Galaxy 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy 2:3 (MLS, 18. April 2021)

Miami und Lionel Messi vs. LA Galaxy heute live: Nützliche Links zur MLS