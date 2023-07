"Ein Ding der Unmöglichkeit": Kylian Mbappé wohl nicht in diesem Sommer von PSG zu Real Madrid

Nach dem Benzema-Abgang bei Real Madrid wurde Kylian Mbappé mal wieder bei den Königlichen heiß gehandelt. Aber aus dem Wechsel wird wohl nichts.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé will angeblich 240 Millionen Euro einstreichen, falls er Paris Saint-Germain in diesem Sommer verlässt. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Diese Forderung mache den vieldiskutierten möglichen Wechsel zu Real Madrid zu "einem Ding der Unmöglichkeit", wie das Blatt schreibt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappés Forderung hängt nach Angaben des französischen Senders RMC Sport auch mit einem Treuebonus zusammen, den sich der Franzose bei seiner letzten Vertragsverlängerung hat zusichern lassen. Demnach kassiert er 90 Millionen Euro, falls er die komplette Saison 2023/24 bei PSG verbringt. Ein möglicher neuer Arbeitgeber muss ihm also diesen Betrag zusätzlich zahlen, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

Dem Bericht zufolge habe sich Real deshalb nun schon damit abgefunden, dass es zur Mbappé-Verpflichtung in diesem Sommer nicht kommen wird.

WIE GEHT ES WEITER? Viel bessere Karten dürften die Madrilenen im kommenden Sommer haben, wenn Mbappés Vertrag bei PSG ausläuft. Der Franzose hat seinem Klub angeblich bereits mitgeteilt, dass er über 2024 hinaus nicht in Paris bleiben will.