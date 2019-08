Kylian Mbappe: "Ich will nicht, dass Neymar PSG verlässt"

Neymar und seine Zukunft - ein Thema, das PSG seit Wochen beschäftigt. Nun hat sich Kylian Mbappe für einen Verbleib des Brasilianers ausgesprochen.

Youngster Kylian Mbappe hat sich klar gegen einen Abgang von Neymar vom französischen Serienmeister ausgesprochen.

"Ich will nicht, dass er geht, ich will, dass er bei uns bleibt. Das habe ich ihm gesagt", sagte Mbappe auf der Pressekonferenz von PSG vor dem französischen Supercup gegen (Sa., 13.30 Uhr im LIVE-TICKER und auf DAZN).

"Zwischen uns ist alles gut", erklärte Mbappe in Hinblick auf das Verhältnis zum brasilianischen Superstar und fügte an: "Ich respektiere ihn und bewundere ihn sehr. Ich habe ihm gesagt, was ich denke."

Gerüchte über Neymar-Abgang von PSG und Rückkehr zu Barcelona

Um Neymar ranken sich seit Wochen zahlreiche Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang aus der französischen Hauptstadt. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2022. Konkrete Angebote soll es aber bislang noch nicht gegeben haben. Am häufigsten wurde über eine Rückkehr zum FC Barcelona berichtet.

Zuletzt vermeldeten französische Medien, dass PSG-Sportdirektor Leonardo Neymar zu einem Verbleib bis zum Sommer 2020 überreden und somit den Wechselspekulationen ein Ende bereiten will.

Vor Neymar hat sich mit Marco Verratti bereits ein weiterer Teamkollege für einen Verbleib stark gemacht. Zuletzt meldete sich auch Juve-Star Cristiano Ronaldo zu Wort und betonte, dass er an einen Verbleib von Neymar in Paris glaubt.