Neymar zum FC Barcelona? Juve-Star Cristiano Ronaldo glaubt an seinen Verbleib bei PSG

Der FC Barcelona möchte Neymar gerne zurück in LaLiga holen. CR7 glaubt aber nicht an einen Transfer des Selecao-Stars in diesem Sommer.

Superstar Cristiano Ronaldo von rechnet für diesen Sommer nicht mit einem Transfer Neymars. Der brasilianische Angreifer von wird seit Wochen mit dem , und auch Juve in Verbindung gebracht, er selbst schürte die Gerüchte gar noch. CR7 glaubt aber, dass sein Freund bei PSG bleibt.

Der Marca sagte Ronaldo: "Er ist ein toller Spieler und ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Es gibt eine Menge Gerede über ihn, Madrid, Barca, Juve. Das ist auch der Job der Medien, sie wollen ja Zeitungen verkaufen. Ich denke, am Ende wird er in Paris bleiben. Und falls nicht, wird er sich einen Ort suchen, an dem er glücklich ist und seinen Fußball spielen kann."

PSG: Neymar hatte große Verletzungsprobleme

Neymar bereitet sich aktuell mit PSG auf die neue Saison vor. In den vergangenen 18 Monaten laborierte er immer wieder an Verletzungen. So zog er sich unter anderem zwei schwere Blessuren des Mittelfußes zu und verpasste die Copa America in diesem Sommer wegen eines Bänderanrisses im Sprunggelenk.

"Ich hoffe, er bleibt von Verletzungen verschont", sagte Ronaldo. "Davon hatte er einige und das muss ihn sorgen. Ich finde das auch schade, denn ich mag es, dem Jungen beim Spielen zuzusehen. Egal, wo er künftig spielt, ich hoffe, er passt auf sich auf und hat keine weiteren Verletzungen. Das wünsche ich ihm."